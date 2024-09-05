Власти рассказали, подорожает ли проезд в тюменских автобусах с валидаторами

Posted Сегодня, 03:30
Published Сегодня, 03:30
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По данным администрации Тюмени, покупка таких автобусов на увеличении стоимости проезда не скажется — цена билетов останется прежней.
В автобусах среднего класса вместимости будет установлено по два валидатора, в больших и особо больших — по три. Устройства будут входить в комплектацию новых автобусов, которые власти планируют закупить.
Ранее администрация Тюмени подала заявку в Министерство транспорта РФ на приобретение 225 транспортных средств. Стоимость одного большого автобуса составляет 18-20 миллионов рублей, пишет РБК Тюмень.
Общественный транспорт запустят по маршрутам регулярных перевозок, по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок до садоводческих товариществ. Информации о том, в какие сроки это планируется осуществить, пока нет.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в 2025 году проезд в городском общественном транспорте подорожает на 1 рубль и будет стоить 31 рубль при оплате картой и 32 рубля — при оплате проезда наличными