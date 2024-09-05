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Закупка автобусов с валидаторами не скажется на стоимости проезда в Тюмени

Власти рассказали, подорожает ли проезд в тюменских автобусах с валидаторами

5 сентября 2024, 03:30
Фото: 1MI

Закупка автобусов с валидаторами не скажется на стоимости проезда в Тюмени

Общественный транспорт, оснащенный валидаторами для оплаты проезда картой, начет курсировать по городу в ближайшее время.

По данным администрации Тюмени, покупка таких автобусов на увеличении стоимости проезда не скажется — цена билетов останется прежней.

В автобусах среднего класса вместимости будет установлено по два валидатора, в больших и особо больших — по три. Устройства будут входить в комплектацию новых автобусов, которые власти планируют закупить.

Ранее администрация Тюмени подала заявку в Министерство транспорта РФ на приобретение 225 транспортных средств. Стоимость одного большого автобуса составляет 18-20 миллионов рублей, пишет РБК Тюмень.

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Общественный транспорт запустят по маршрутам регулярных перевозок, по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок до садоводческих товариществ. Информации о том, в какие сроки это планируется осуществить, пока нет.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в 2025 году проезд в городском общественном транспорте подорожает на 1 рубль и будет стоить 31 рубль при оплате картой и 32 рубля — при оплате проезда наличными

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