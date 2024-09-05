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На Тюменскую область надвигаются заморозки до -5

Ожидаются заморозки до -5: в Тюмени сегодня резко похолодает

5 сентября 2024, 01:03
Фото: 1MI

На Тюменскую область надвигаются заморозки до -5

На юге Тюменской области в четверг, 5 сентября, синоптики прогнозируют облачную с прояснениями погоду, местами кратковременные дожди, ветер с порывами до 14 м/с. Днем термометры покажут +10…+15, ночью ожидается +2…+7. В приземном слое вероятны заморозки до -5.

В Тюмени 5 сентября, ожидается пасмурная погода, небольшой дождь в течение дня. В утренние и дневные часы максимальная температура воздуха составит +9…+13, в ночные часы похолодает до +8…+10. Ветер будет дуть со скоростью до 4 м/с.

УФ-индекс 2 балла, магнитное поле спокойное. Восход в 5:48, закат в 19:24, продолжительность дня 13 часов 36 минут.

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В Тобольске 5 сентября ожидается пасмурная погода, дождь в первой половине дня. Утром и днем столбики термометров покажут +8…+13, в вечерние часы температура воздуха опустится до +7…+9. Скорость ветра составит 4,1 м/с.

УФ-индекс 3 балла, магнитное поле спокойное. Восход в 5:35, закат в 19:15, продолжительность дня 13 часов 40 минут.

В Ишиме 5 сентября синоптики обещают перемену облачность, дожди в течение всего дня. Утром и днем температура воздуха составит +7…+13, в ночью столбики термометров опустятся до +7…+9. Скорость ветра составит 5,2 м/с.

УФ-индекс 3 балла, магнитное поле спокойное. Восход в 5:34, закат в 19:07, продолжительность дня 13 часов 33 минуты.

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