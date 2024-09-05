Ожидаются заморозки до -5: в Тюмени сегодня резко похолодает

В Тюмени 5 сентября, ожидается пасмурная погода, небольшой дождь в течение дня. В утренние и дневные часы максимальная температура воздуха составит +9…+13, в ночные часы похолодает до +8…+10. Ветер будет дуть со скоростью до 4 м/с.