Власти Тюмени планируют отдать земли в центре под КРТ

Ранее «Наш город» сообщал, что жителей тюменского микрорайона Казарово отрезали от цивилизации. По словам тюменцев, с 25 августа им перекрыли проезд к их участкам, расположенным по улицам Каменский проезд, Черноморский проезд, Новосветский проезд, Белогорский проезд.