Власти Тюмени планируют отдать земли в центре под КРТ

Posted Сегодня, 03:16
Published Сегодня, 03:16
Modified Сегодня, 03:18
Updated Сегодня, 03:18
Речь идёт об участках в границах улиц Пермякова — Энергетиков, Комсомольской — Орджоникидзе — Сакко, 50 лет Октября — Пермякова — Харьковской, Минской — Киевской, Смоленской и Мориса Тореза.
Там могут возвести жилые комплексы и многофункциональные, сообщает РБК Тюмень.
Инициатива должна пройти общественные обсуждения. Они назначены на 10–17 сентября.
Ранее «Наш город» сообщал, что жителей тюменского микрорайона Казарово отрезали от цивилизации. По словам тюменцев, с 25 августа им перекрыли проезд к их участкам, расположенным по улицам Каменский проезд, Черноморский проезд, Новосветский проезд, Белогорский проезд.