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Власти Тюмени планируют отдать земли в центре под КРТ

Власти Тюмени планируют отдать земли в центре под КРТ

4 сентября 2024, 03:16
Фото: 1MI
Почти 1,5 тысячи гектаров земли тюменские власти планируют отдать в центре города под реновацию. Инициатива должна пройти общественные обсуждения.

Речь идёт об участках в границах улиц Пермякова — Энергетиков, Комсомольской — Орджоникидзе — Сакко, 50 лет Октября — Пермякова — Харьковской, Минской — Киевской, Смоленской и Мориса Тореза.

Там могут возвести жилые комплексы и многофункциональные, сообщает РБК Тюмень.

Инициатива должна пройти общественные обсуждения. Они назначены на 10–17 сентября.

Ранее «Наш город» сообщал, что жителей тюменского микрорайона Казарово отрезали от цивилизации. По словам тюменцев, с 25 августа им перекрыли проезд к их участкам, расположенным по улицам Каменский проезд, Черноморский проезд, Новосветский проезд, Белогорский проезд.

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#Егор Тимофеев#Общество#Тюмень#Строительство жилья#Тюменская область#Новости тюмени#Строительство дома#КРТ
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