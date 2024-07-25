Старый микрорайон в Тюмени застроят многоэтажками

Posted Сегодня, 08:29
Published Сегодня, 08:29
Modified Сегодня, 08:31
Updated Сегодня, 08:31
В Тюмени в районе Горпищекомбинатовской в рамках КРТ построят многоэтажные дома. Соответствующая информация указана в постановлении, опубликованном на сайте администрации города.
Новые дома планируется построить до 2028 года, объем планируемого строительства жилья составляет почти 90 тысяч квадратных метров. Помимо домов, там также построят четыре подземных парковки, детский сад, спортивные площадки, магазины, заведения общепита и другие объекты.
Ранее «Наш город» писал, что парк Лагунова в Тюмени планируют открыть в ноябре. Благоустройство парка началось в мае, на это выделили 266 миллионов рублей.