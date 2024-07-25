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Старый микрорайон в Тюмени застроят многоэтажками

Старый микрорайон в Тюмени застроят многоэтажками

25 июля 2024, 08:29
Фото: Изображение Midjourney
Объем планируемого строительства жилья составляет почти 90 тысяч квадратных метров. Новые дома будут построены до 2028 года.

В Тюмени в районе Горпищекомбинатовской в рамках КРТ построят многоэтажные дома. Соответствующая информация указана в постановлении, опубликованном на сайте администрации города.

Новые дома планируется построить до 2028 года, объем планируемого строительства жилья составляет почти 90 тысяч квадратных метров. Помимо домов, там также построят четыре подземных парковки, детский сад, спортивные площадки, магазины, заведения общепита и другие объекты.

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Ранее «Наш город» писал, что парк Лагунова в Тюмени планируют открыть в ноябре. Благоустройство парка началось в мае, на это выделили 266 миллионов рублей.

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#Любовь Селезнева#Общество#Тюмень#Строительство#Строительство жилья#Тюменская область#Новости тюмени#Строительство дома#КРТ
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