Купили дороги и поставили забор: жителей микрорайона Тюмени отрезали от цивилизации

Posted Сегодня, 06:39
Published Сегодня, 06:39
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Все дело в том, что жители улицы Бахчисарайский проезд выкупили земельный участок, отнесенный к землям общего пользования, оформили его под участок под ИЖС и перегородили.
«У собственников домов этих улиц теперь нет возможности свободно выезжать за территории своих участков. Они не могут пользоваться автомобилями и должны проходными путями добираться до своих участков. Кроме того, доступ закрыт для коммунальных служб, скорой помощи», — посетовали жители Казарово.
Между тем, по словам селян, в числе собственников участков на отрезанных от цивилизации улицах имеются инвалиды.
«На днях одному из инвалидов вызывали скорую. Итог: приехавшие медики не нашли дорогу для въезда, в связи с чем собственники соседних участков несли больного в буквальном смысле на руках до кареты скорой помощи. Уважаемая администрация, наведите порядок, предоставьте право проезда», — отметили тюменцы.
В мэрии Тюмени «Нашему Городу» пояснили, что о сложившейся в Казарово ситуации им известно. Неделю назад в Управе ЦАО по данному факту была проведена встреча.
«Ранее эти земли принадлежали совхозу или колхозу (надо уточнять). И люди получали паи. „Свидетельство на право собственности на землю“ было выдано собственникам, возможно, много лет назад — в рамках распределения. Пока идет поиск решений. Есть ряд предложений. Как только будет понимание, то мы проинформируем», — пояснила редакции председатель комитета по связям с общественностью и СМИ администрации Тюмени Гульнара Сидоркина.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в рамках КРТ снесут 12 многоквартирных домов, 6 из которых признаны аварийными, в районе улиц Изумрудная, Фридриха Энгельса, Совхозная, Магаданская. На их месте в течение восьми лет будет построен новый жилой комплекс.