Купили дороги и поставили забор: жителей микрорайона Тюмени отрезали от цивилизации

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в рамках КРТ снесут 12 многоквартирных домов, 6 из которых признаны аварийными, в районе улиц Изумрудная, Фридриха Энгельса, Совхозная, Магаданская. На их месте в течение восьми лет будет построен новый жилой комплекс.