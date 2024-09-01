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Published Сегодня, 11:31

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Updated Сегодня, 11:33

В Тюменской области в деревне Якуши хотят демонтировать все дороги

Жители деревни под Тюменью могут остаться без дорог

1 сентября 2024, 11:31
Фото: 1MI

В Тюменской области в деревне Якуши хотят демонтировать все дороги

Снять дорожной полотно в деревне Якуши планирует свердловская фирма «Вест». Компания планирует добиться этого через суд в том случае, если ее обяжут выплатить в бюджет тюменского региона 200 миллионов рублей.

По данным представителей «Веста», компания в рамках госконтракта вела работы по благоустройству дорог в деревне Якуши. Однако после завершения работ ее обвинили в нарушении требований антимонопольного законодательства и оштрафовали на 100 миллионов рублей. Теперь и вовсе планируют взыскать полную сумму тендера — 200 миллионов.

«Мы пытаемся отменить это решение в Тюменском арбитражном суде. Если вступит в силу, то ООО „Вест“ будет добиваться получения права на демонтаж дорожного покрытия. Так как по сути, фирма понесет двойное наказание. Кроме того, все наши социальные проекты будут закрыты. А мы оказываем поддержку участникам СВО», — сообщили Ура.Ру представители компании.

И добавили, что данное решение приведет к банкротству и ликвидации ООО «Вест».

Жители деревни тоже выступают против судебного решения в отношении «Веста», так как если оно будет принято, то заниматься гарантийным обслуживанием дорог будет просто некому.

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Между тем, в тг-канале прокуратуры Тюменской области уже появилась информация о том, что ООО «Вест» должно выплатить в бюджет региона 200 миллионов рублей.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени
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