Жители деревни под Тюменью могут остаться без дорог

По данным представителей «Веста», компания в рамках госконтракта вела работы по благоустройству дорог в деревне Якуши. Однако после завершения работ ее обвинили в нарушении требований антимонопольного законодательства и оштрафовали на 100 миллионов рублей. Теперь и вовсе планируют взыскать полную сумму тендера — 200 миллионов.