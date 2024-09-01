Жители деревни под Тюменью могут остаться без дорог

Posted Сегодня, 11:31
Published Сегодня, 11:31
Modified Сегодня, 11:33
Updated Сегодня, 11:33
По данным представителей «Веста», компания в рамках госконтракта вела работы по благоустройству дорог в деревне Якуши. Однако после завершения работ ее обвинили в нарушении требований антимонопольного законодательства и оштрафовали на 100 миллионов рублей. Теперь и вовсе планируют взыскать полную сумму тендера — 200 миллионов.
«Мы пытаемся отменить это решение в Тюменском арбитражном суде. Если вступит в силу, то ООО „Вест“ будет добиваться получения права на демонтаж дорожного покрытия. Так как по сути, фирма понесет двойное наказание. Кроме того, все наши социальные проекты будут закрыты. А мы оказываем поддержку участникам СВО», — сообщили Ура.Ру представители компании.
И добавили, что данное решение приведет к банкротству и ликвидации ООО «Вест».
Жители деревни тоже выступают против судебного решения в отношении «Веста», так как если оно будет принято, то заниматься гарантийным обслуживанием дорог будет просто некому.
Между тем, в тг-канале прокуратуры Тюменской области уже появилась информация о том, что ООО «Вест» должно выплатить в бюджет региона 200 миллионов рублей.
Ранее «Наш Город» писал, что глава Тюмени Максим Афанасьев отчитал дорожников за несвоевременно выполненный ремонт на пересечении улиц Монтажников и Широтной. И поручил привести дорогу в порядок в ближайшее время.