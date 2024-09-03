Не ниже, только вверх! Тюменцам объяснили, почему тарифы на ЖКХ продолжают расти

Posted Сегодня, 11:05
Published Сегодня, 11:05
Modified Сегодня, 11:48
Updated Сегодня, 11:48
И это с учетом того, что власти страны убеждали россиян, что никакого запредельного повышения не будет, все сохранится в пределах 20%. Однако, реальность распорядилась иначе.
Простой пример: в Подмосковье за газ теперь платят почти 500 рублей. А было 160. И это только газ. А вот вода и все остальное в целом — почти 9 тысяч. За двухкомнатную квартиру. И это даже не простая статистика, а реальная история человека, которой он поделился с «Новыми Известиями», что самое любопытное. За время насчитанных квитанций квартирантки даже не было дома. Два месяца она была в отъезде.
Примерно та же ситуация и в Костроме. За трехкомнатную местные жители платят 8 тысяч при чуть меньше чем четыре тысячи в июне и июле. Рост более чем в два раза.
Причина таких подскоков, по словам экспертов, довольно простая. Дело в том, что индекс роста тарифов на ЖКХ — это комплексный показатель, специфику конкретной услуги он не определяет.
Этот индекс касается среднего повышения всех видов коммунальных услуг. При этом отдельные виды, например тарифы на газ или электричество, могут быть больше, чем индекс, — рассказал глава Жилищного союза Москвы Константин Крохин.
Если посмотреть на Тюменские квитанции, то здесь ситуация не такая плачевная. Последний подъем тарифов был в июле, вырос он на почти 10%.
Так, плата за отопление выросла более чем на 160 рублей, на 9,6% увеличились тарифы на водоотведение и водоснабжение (29,12 рублей), кубометр воды подорожал до 46 рублей, электроэнергия — до 2 рубля 65 копеек), вывоз мусора — почти на 16 рублей со 164 рублей 84 копеек.
Выглядит не так страшно, но опять же, все зависит от площади квартиры, числа жителей, в общем, нюансов здесь много. И, как мы уже выяснили, индексы — это скорее общее и довольно расплывчатое понятие, чем реальные цены.
Ранее сообщалось о том, что тюменцы отпраздновали 160-летие первого в Сибири водопровода.