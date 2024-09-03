Не ниже, только вверх! Тюменцам объяснили, почему тарифы на ЖКХ продолжают расти

Простой пример: в Подмосковье за газ теперь платят почти 500 рублей. А было 160. И это только газ. А вот вода и все остальное в целом — почти 9 тысяч. За двухкомнатную квартиру. И это даже не простая статистика, а реальная история человека, которой он поделился с «Новыми Известиями», что самое любопытное. За время насчитанных квитанций квартирантки даже не было дома. Два месяца она была в отъезде.