Тюменцы отпраздновали 160-летие первого в Сибири водопровода

В 1864 году по инициативе городского головы Ивана Подаруева в Тюмени был построен деревянный водопровод и водокачка на паровых котлах. Первый в Сибири водопровод дал старт для развития системы водоснабжения в Тобольске, Томске, Иркутске и других сибирских городах.

Следуя традициям, заложенным основателями, тюменский водоканал остается лидером среди предприятий водопроводно-канализационного хозяйства. «Росводоканал Тюмень» — это высокотехнологичное предприятие, которое обслуживает более трех с половиной тысяч километров сетей водоснабжения и водоотведения, применяются новые технологии. Тюменский водоканал по праву занимает место лидера среди предприятий Сибири, — пояснил в правительственной телеграмме полномочный представитель президента России в УрФО Владимир Якушев. За многолетний и добросовестный труд наград губернатора и правительства Тюменской области были удостоены слесарь-ремонтник Алексей Михеев, Павел Павлов, Виктор Емельянов и контролер Лия Куценко. Всего почетные грамоты и благодарственные письма получили 37 сотрудников предприятия. «Росводоканал Тюмень» — стратегический партнер правительства Тюменской области, крупнейшая организация в сфере ЖКХ города Тюмени и Тюменского района. При строительстве сетей и эксплуатации сооружений предприятие применяет наилучшие технические решения, внедряются цифровые решения, — подчеркнул директор департамента ЖКХ Тюменской области Семен Тегенцев. Фото: «Росводоканал Тюмень» На сегодняшний день тюменский водоканал обслуживает порядка 2 тысяч 200 километров водопроводных сетей. Большая часть из них — 80% — выполнены из современных полимерных материалов. Полномасштабная реконструкция сооружений водоподготовки и очистки сточных вод продолжается. Мы не только обслуживаем большую тюменскую агломерацию и ведем глобальную реконструкцию всех объектов. Мы построили очистные сооружения в Голышмановском городском округе, сооружения водоподготовки в Упорово и сейчас там строим канализационные очистные сооружения и сети. Правительством нам оказано высокое доверие, и мы приложим все силы, чтобы его оправдать, — рассказала генеральный директор «Росводоканал Тюмень» Ольга Сарбаева. Отметим, за последние 5 лет в развитие областной инфраструктуры предприятие инвестировало свыше 12 миллиардов рублей. Только в 2024 году сумма инвестиций превысила 3 миллиарда 100 миллионов рублей.