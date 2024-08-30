В Мальково в Тюменской области идет строительство школы. Когда она будет готова?

По информации Вслух.ru, срок сдачи школы назначен на конец 2025 года, но объект постараются сдать к 1 сентября. Скоро специалисты начнут прокладывать теплотрассу, в цокольный этаж к декабрю подадут тепло. До февраля должна быть построена коробка четырехэтажного здания, а все корпусы закрыты крышей.