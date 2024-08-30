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Posted Сегодня, 11:04

Published Сегодня, 11:04

Modified Сегодня, 11:06

Updated Сегодня, 11:06

Школу в Мальково построят к 1 сентября 2025 года

В Мальково в Тюменской области идет строительство школы. Когда она будет готова?

30 августа 2024, 11:04
Фото: Изображение Midjourney

Школу в Мальково построят к 1 сентября 2025 года

В июле этого года началось строительство новой школы в селе Мальково. Строители готовятся к заливке перекрытия первого этажа учебного учреждения, которое будет рассчитано на 1100 учеников.

Уточняется, что всего в образовательном учреждении, которое рассчитано на 1110 учеников, будет три корпуса. Сейчас на объекте работают 50-60 человек.

По информации Вслух.ru, срок сдачи школы назначен на конец 2025 года, но объект постараются сдать к 1 сентября. Скоро специалисты начнут прокладывать теплотрассу, в цокольный этаж к декабрю подадут тепло. До февраля должна быть построена коробка четырехэтажного здания, а все корпусы закрыты крышей.

— С ростом застройки кратно увеличилось количество учеников. Сейчас у нас 1085 учащихся, а школа рассчитана на 340 детей. К тому же актовый зал и спортзал признаны аварийными. Нас спасает построенный недавно спорткомплекс, дети занимаются физкультурой там, — прокомментировала глава Мальковского муниципального образования Лилия Бузолина.

Известно, что рядом с учебным заведением планируются строительство детского сада.

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