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Тюменку возмутило бескультурье автовладельцев

«Все щемятся с обочины в правый ряд»: тюменку возмутило бескультурье водителей

30 августа 2024, 08:11
Фото: 1MI

Тюменку возмутило бескультурье автовладельцев

Водитель из Тюмени возмутилась бескультурным вождением местных автолюбителей. По ее словам, многокилометровые пробки — следствие езды особо нетерпеливых автовладельцев.
«На объездной дороге, водители пытаются объехать пробку по обочине. А потом, нарушая все правила, щемятся в крайний правый ряд. Из-за этого возникает большая пробка. Вместо того, чтобы организованно ехать все лезут на обочину. В итоге никто не может проехать — все три полосы стоят. Когда у нас появится культура на дорогах?» — негодует тюменка.
Видео: тг-канал Тюмень

По словам горожанки, потраченное на дорогу время из-за «обочечников» возрастает в пять и более раз. Если обычно это расстояние можно проехать за 2-3 минуты, то теперь превышает 15 минут.

Ранее «Наш Город» писал, что мэр Тюмени Максим Афанасьев отчитал тюменских дорожников за несвоевременное выполнение ремонтных работ на участках дорог с высоким трафиком. Нарекание у главы города вызвал колейный участок дороги на пересечении Монтажников и Широтной.

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