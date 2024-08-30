«Все щемятся с обочины в правый ряд»: тюменку возмутило бескультурье водителей

Posted Сегодня, 08:11
Published Сегодня, 08:11
Modified Сегодня, 08:15
Updated Сегодня, 08:15
«На объездной дороге, водители пытаются объехать пробку по обочине. А потом, нарушая все правила, щемятся в крайний правый ряд. Из-за этого возникает большая пробка. Вместо того, чтобы организованно ехать все лезут на обочину. В итоге никто не может проехать — все три полосы стоят. Когда у нас появится культура на дорогах?» — негодует тюменка.
По словам горожанки, потраченное на дорогу время из-за «обочечников» возрастает в пять и более раз. Если обычно это расстояние можно проехать за 2-3 минуты, то теперь превышает 15 минут.
Ранее «Наш Город» писал, что мэр Тюмени Максим Афанасьев отчитал тюменских дорожников за несвоевременное выполнение ремонтных работ на участках дорог с высоким трафиком. Нарекание у главы города вызвал колейный участок дороги на пересечении Монтажников и Широтной.