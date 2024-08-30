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Администрация Тобольска незаконно лишила инвалида жилья

Администрация Тобольска незаконно лишила инвалида жилья

30 августа 2024, 11:26
Фото: 1MI
В Тобольске инвалида лишили права на льготное жилье. Решение было принято департаментом имущественных отношений администрации. Суд же встал на сторону инвалида, проинформировали в прокуратуре Тюменской области.

По информации прокуратуры Тюменской области, в Тобольске департамент имущественных отношений незаконно лишил инвалида права на льготное жилье.

Надзорное ведомство организовало проверку, в ходе которой было установлено, что в феврале этого года инвалида безосновательно сняли с учета (в качестве нуждающегося в жилых помещениях) на основании приказа директора департамента имущественных отношений города.

В материалах дела указано, что для получения медицинской помощи мужчина был прописан в Викуловском районе, но проживал при этом в Тобольске.

Суд все же встал на сторону инвалида, обязав администрацию вернуть его в очередь на получение льготного жилья.

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