Бойца СВО из Тюменской области чиновники лишили выплаты за ранение

Posted Сегодня, 06:04
Published Сегодня, 06:04
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Updated Сегодня, 06:06
В ноябре 2023 года Юрий прибыл в Россию из Казахстана и с тех пор проживал в Нижнетавдинском районе у своей сестры без регистрации. 13 ноября 2023 года он заключил контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах РФ.
В том же месяце Юрий обратился в УМВД РФ по Тюменской области с заявлением о необходимости осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства на территории России.
22 ноября заявитель отправился в войсковую часть для дальнейшего прохождения военной службы. В декабре того же года он получил ранение.
Для получения единовременной выплаты Юрию необходимо подтверждение факта проживания на территории Тюменской области. Постоянную регистрацию в Тюменской области заявитель имеет с 06 марта 2024 года.
«Суд, учитывая все обстоятельства дела, выслушав представителя заявителя и представителя заинтересованного лица, удовлетворил заявление Юрия П. Установил факт постоянного проживания Юрия П., в период времени с ноября 2023 года по настоящее время на территории Тюменской области», — сообщили в пресс-службе судебной системы Тюменской области.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюменской области отца погибшего на СВО военного лишили социальных выплат. В суде супруга и мать погибшего военнослужащего утверждали, что мужчина не имеет право на выплаты за сына, поскольку не исполнял родительские обязанности и даже не общался с ним.