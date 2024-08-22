Бойца СВО из Тюменской области чиновники лишили выплаты за ранение

В ноябре 2023 года Юрий прибыл в Россию из Казахстана и с тех пор проживал в Нижнетавдинском районе у своей сестры без регистрации. 13 ноября 2023 года он заключил контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах РФ.