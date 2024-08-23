В Тюмени до середины сентября перекроют дорогу — где?

Posted Сегодня, 11:44
Published Сегодня, 11:44
Modified Сегодня, 11:46
Updated Сегодня, 11:46
По причине капитального ремонта автомобильной дороги до 15 сентября будет прекращено движение транспорта по улице Малышева — от улицы Игримской до улицы Шаимской в Тюмени.
Тюменским автомобилистам предложены пути объезда: по улицам Игримская, Королева, Блюхера и Мельникайте. Водителей просят заранее планировать свой маршрут, учитывая ограничительные меры.
Ранее «Наш город» писал о том, что в Тюмени до 2030 года построят вторую объездную дорогу. О планах реализации проекта в течение шести лет сообщили в Главном управлении строительства Тюменской области.