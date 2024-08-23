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В Тюмени до середины сентября перекроют дорогу — где?

В Тюмени до середины сентября перекроют дорогу — где?

23 августа 2024, 11:44
Фото: 1MI
В Тюмени перекроют дорогу, расположенную по улице Малышева. Проезд будет перекрыт до 15 сентября. Об этом проинформировали в администрации города.

По причине капитального ремонта автомобильной дороги до 15 сентября будет прекращено движение транспорта по улице Малышева — от улицы Игримской до улицы Шаимской в Тюмени.

Тюменским автомобилистам предложены пути объезда: по улицам Игримская, Королева, Блюхера и Мельникайте. Водителей просят заранее планировать свой маршрут, учитывая ограничительные меры.

Власти рассказали, когда в Тюмени построят вторую объездную
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Ранее «Наш город» писал о том, что в Тюмени до 2030 года построят вторую объездную дорогу. О планах реализации проекта в течение шести лет сообщили в Главном управлении строительства Тюменской области.

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