В жутком ДТП на тюменской «трассе смерти» погибла водитель легковушки. ВИДЕО

Posted Сегодня, 10:43
Published Сегодня, 10:43
Modified Сегодня, 10:45
Updated Сегодня, 10:45
По информации ГИБДД по Тюменской области, машина «Лада Гранта», которой управляла 56-летняя женщина из ХМАО, слетела в кювет, перевернулась и загорелась. Дорожный инцидент произошел на 483-м километре автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск в Уватском районе Тюменской области.
Водитель автомобиля погибла от полученных травм. Вместе с ней в машине была родственница. Пострадавшую женщину увезли в медицинское учреждение. Известно, что и водитель, и пассажирка проживали в Сургуте.
В настоящий момент полицейские выясняют обстоятельства произошедшего.
Ранее «Наш город» писал о том, что в страшном массовом ДТП в Тюмени пострадали два ребенка и трое взрослых.