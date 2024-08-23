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В жутком ДТП на тюменской «трассе смерти» погибла водитель легковушки. ВИДЕО

В жутком ДТП на тюменской «трассе смерти» погибла водитель легковушки. ВИДЕО

23 августа 2024, 10:43
Фото: 1MI
На тюменской «трассе смерти» погибла водитель из Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. Ее машина слетела в кювет и загорелась.
Сюжет
ДТП

По информации ГИБДД по Тюменской области, машина «Лада Гранта», которой управляла 56-летняя женщина из ХМАО, слетела в кювет, перевернулась и загорелась. Дорожный инцидент произошел на 483-м километре автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск в Уватском районе Тюменской области.

Место происшествияМесто происшествия
Место происшествия
Фото: ГИБДД по Тюменской области

Водитель автомобиля погибла от полученных травм. Вместе с ней в машине была родственница. Пострадавшую женщину увезли в медицинское учреждение. Известно, что и водитель, и пассажирка проживали в Сургуте.

В настоящий момент полицейские выясняют обстоятельства произошедшего.

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Ранее «Наш город» писал о том, что в страшном массовом ДТП в Тюмени пострадали два ребенка и трое взрослых.

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