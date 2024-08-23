nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:35

Published Сегодня, 11:35

Modified Сегодня, 11:37

Updated Сегодня, 11:37

В Тюмени стало больше детей-алкоголиков

В Тюмени стало больше детей-алкоголиков

23 августа 2024, 11:35
Фото: 1MI
В Тюмени за год в три раза выросло число отравлений алкогольными напитками среди детей. При этом число зависимых от спиртного подростков увеличилось на 8 процентов.
Сюжет
Дети

По информации URA.RU, наблюдается печальная статистика. В Тюмени увеличилось число детей, имеющих алкогольную зависимость. Показатель вырос на 8 процентов.

— В Тюмени в 2023 году отмечен трехкратный рост числа отравлений несовершеннолетних алкоголем и его суррогатами. Пострадали 135 детей, в том числе шестеро в возрасте до 14 лет, — сообщается в распоряжении властей.

Всего в Тюмени зарегистрированы 200 детей с алкогольной зависимостью. Кроме того, на 70 процентов выросло число несовершеннолетних, которых впервые поставили на учет из-за употребления спиртного.

На негативную статистику повлияли: доступность покупки алкоголя, формирование молодежной алкогольной субкультуры. В некоторых семьях есть плохой пример со стороны родителей или родственников.

Тюменский опыт борьбы с наркозависимостью стал примером для других регионов
Узнать подробнее

Ранее «Наш город» писал о том, что тюменский опыт борьбы с наркозависимостью стал примером для других регионов.

Читайте также:
В жутком ДТП на тюменской «трассе смерти» погибла водитель легковушки. ВИДЕОРестораны, парки и расслабление: куда можно сходить в Тюмени?В Тюмени открыли бульвар Пожарных и спасателей
#Мелиса Учунджю#Тюмень#Дети#Тюменская область#Новости тюмени
Подпишитесь
Она вернется? Может ли восстановиться уровень воды в тюменской Туре?
Сегодня, 07:23
Смертельная опасность: в Тюмени появились заразные испанские слизни
Сегодня, 06:22
Сила копейки. Тест — сможете ли вы вспомнить цены времен СССР?
Сегодня, 06:03
Кадровый голод! В Тюмени не хватает эскортниц для масштабных мероприятий
Сегодня, 07:40
«Нам за все отдуваться?»: Тюменские курьеры пожаловались на условия работы
Сегодня, 08:58
Открываются новые горизонты: тюменский застройщик ЭНКО приобретает ИНСТЕП
Сегодня, 05:44