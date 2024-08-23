В Тюмени стало больше детей-алкоголиков

Posted Сегодня, 11:35
Published Сегодня, 11:35
Modified Сегодня, 11:37
Updated Сегодня, 11:37
По информации URA.RU, наблюдается печальная статистика. В Тюмени увеличилось число детей, имеющих алкогольную зависимость. Показатель вырос на 8 процентов.
— В Тюмени в 2023 году отмечен трехкратный рост числа отравлений несовершеннолетних алкоголем и его суррогатами. Пострадали 135 детей, в том числе шестеро в возрасте до 14 лет, — сообщается в распоряжении властей.
Всего в Тюмени зарегистрированы 200 детей с алкогольной зависимостью. Кроме того, на 70 процентов выросло число несовершеннолетних, которых впервые поставили на учет из-за употребления спиртного.
На негативную статистику повлияли: доступность покупки алкоголя, формирование молодежной алкогольной субкультуры. В некоторых семьях есть плохой пример со стороны родителей или родственников.
Ранее «Наш город» писал о том, что тюменский опыт борьбы с наркозависимостью стал примером для других регионов.