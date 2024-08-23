Рестораны, парки и расслабление: куда можно сходить в Тюмени?

Posted Сегодня, 11:28
Published Сегодня, 11:28
Modified Сегодня, 11:30
Updated Сегодня, 11:30
Многим Гилевская роща и экопарк Затюменский уже приелись и кажется, что больше гулять в городе негде. Куда можно сходить в Тюмени еще?
На самом деле в городе также есть лесопарк имени Гагарина и Ватутинская роща. Они располагаются в районе пересечения улиц Дружбы и Мельникайте. Природные территории оборудованы длинными тропинками, а на территории часто можно встретить белочек и необычных птиц. А потому, если вы думаете, куда сходить с детьми, эти локации вам подойдут.
Также стоит посетить парк дружбы между Россией и Республикой Корея. Здесь установлен огромный дракон, являющийся символом корейского народа. Также парк украшают две пагоды, которые собрали в Тюмени по старинным чертежам. Есть здесь и прогулочные дорожки, а также яблоневый сад. Если вы думаете, куда сходить в Тюмени и цените восточную культуру, то обязательно приходите в этот парк.
Стоит прогуляться и по Плехановскому бору. Здесь неподалеку иногда можно увидеть лошадей на выгуле и других сельских животных. Бор оборудован беседками и спортивными площадками, а потому подходит для отдыха целой компанией. Особенно актуальным место будет, если вы не знаете, куда сходить летом в Тюмени или куда сходить в Тюмени с детьми.
Рестораном в Тюмени великое множество, тут угодить каждому сложно. Но есть места, которые получают 9 из 10 положительных отзывов. Первое из них — Manny`s kitchen. Пусть небольшие площади заведения вас не пугают — это культовое и неформальное место, которое многие сравнивают с питерскими заведениями.
Рассчитывать здесь стоит на вкусный фастфуд — шаурма, донеры и бургеры. Также ваш обед или ужин скрасит необычная атмосфера заведения и картины местных художников.
А если вы думаете, куда можно сходить в Тюмени, чтобы поесть брикета — то загляните в «Горячий цех». Это заведение в Тюмени открылось недавно и уже покорило сердца многих разнообразным меню, быстрой подачей и, конечно томленым мясом. Также в ресторане работает открытый бар, местные сотрудники готовы приготовить коктейль на любой вкус. Но помните, что в выходные и пятницу места стоит бронировать заранее.
В этом заведении царит приятная спокойная атмосфера и клиенты могут разместится в просторном зале, организованном в стиле лофт.
Необычным и приятным интерьером отличается и ресторан «Сыроварня» с достаточно говорящим названием. Попробовать здесь стоит все, что содержит сыр местного производства. также в ресторане можно понаблюдать и за процессом его приготовления.
Места здесь тоже стоит бронировать заранее, так как заведение пользуется высоким спросом. Место подходит, как для веселого обеда на компанию, так и для романтического ужина.
Одно из мест, где можно расслабиться и забыть о городской суете вас особо не удивит — это СПА центр аквапарка «ЛетоЛето». Но поделимся лайфхаком — днем в рабочие дни там намного меньше народу, а стоимость билетов ниже. Здесь вы можете почувствовать себя в отпуске без перелетов и дорогостоящих туров.
вы можете выбрать спа программу, которая позволит вам отдохнуть телом и душой.
Также точно стоит попробовать посетить камеры сенсорной депривации. Звучит пугающе, но на деле это олицетворение расслабления. Вас поместят в специальную камеры с водой, подобранной под температуру вашего тела. Внутри этого пространства нет посторонних звуков и запахов. Вы остаетесь на едине с собой и погружаетесь в спокойствие и умиротворение. Также можно организовать свидание в такой камере.
В Тюмени разные компании оказывают такие услуги, выбирайте ту, что подходит вас по расположению и ценнику.
Тем, кто ценит спокойствие тела и разума стоит попробовать йогу. Вы можете выбрать любой формат, в Тюмени их огромное множество. Спортивные центры, где набирают группы для занятия йогой есть практически в каждом районе города. А потому, если вы все думаете, куда сходить 2024 году, чтобы расслабиться с пользой для организма, то вам стоит попробовать сходить хотя бы на одну тренировку.