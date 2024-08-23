nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:28

Published Сегодня, 11:28

Modified Сегодня, 11:30

Updated Сегодня, 11:30

Куда можно сходить в Тюмени?

Рестораны, парки и расслабление: куда можно сходить в Тюмени?

23 августа 2024, 11:28
Фото: 1MI
Куда можно сходить в Тюмени?
Кажется, что в Тюмени не так много мест для отдыха и развлечений. Однако тот, кто умеет искать, всегда сможет попробовать что-то новое! Мы собрали для вас по 3 самых интересных места для прогулок, ужинов и расслабления.

Куда сходить погулять?

Многим Гилевская роща и экопарк Затюменский уже приелись и кажется, что больше гулять в городе негде. Куда можно сходить в Тюмени еще?

На самом деле в городе также есть лесопарк имени Гагарина и Ватутинская роща. Они располагаются в районе пересечения улиц Дружбы и Мельникайте. Природные территории оборудованы длинными тропинками, а на территории часто можно встретить белочек и необычных птиц. А потому, если вы думаете, куда сходить с детьми, эти локации вам подойдут.

В Тюмени стоит посетить лесопарк имени Гагарина и Ватутинскую рощу.В Тюмени стоит посетить лесопарк имени Гагарина и Ватутинскую рощу.
В Тюмени стоит посетить лесопарк имени Гагарина и Ватутинскую рощу.В Тюмени стоит посетить лесопарк имени Гагарина и Ватутинскую рощу.
В Тюмени стоит посетить лесопарк имени Гагарина и Ватутинскую рощу.
Фото: 1MI

Также стоит посетить парк дружбы между Россией и Республикой Корея. Здесь установлен огромный дракон, являющийся символом корейского народа. Также парк украшают две пагоды, которые собрали в Тюмени по старинным чертежам. Есть здесь и прогулочные дорожки, а также яблоневый сад. Если вы думаете, куда сходить в Тюмени и цените восточную культуру, то обязательно приходите в этот парк.

Парк дружбы между Россией и Республикой Корея.Парк дружбы между Россией и Республикой Корея.
Парк дружбы между Россией и Республикой Корея.Парк дружбы между Россией и Республикой Корея.
Парк дружбы между Россией и Республикой Корея.Парк дружбы между Россией и Республикой Корея.
Парк дружбы между Россией и Республикой Корея.Парк дружбы между Россией и Республикой Корея.
Парк дружбы между Россией и Республикой Корея.
Фото: nashgorod.ru

Стоит прогуляться и по Плехановскому бору. Здесь неподалеку иногда можно увидеть лошадей на выгуле и других сельских животных. Бор оборудован беседками и спортивными площадками, а потому подходит для отдыха целой компанией. Особенно актуальным место будет, если вы не знаете, куда сходить летом в Тюмени или куда сходить в Тюмени с детьми.

Стоит прогуляться по Плехановскому бору в Тюмени.Стоит прогуляться по Плехановскому бору в Тюмени.
Стоит прогуляться по Плехановскому бору в Тюмени.
Фото: 1MI

Куда сходить поесть?

Рестораном в Тюмени великое множество, тут угодить каждому сложно. Но есть места, которые получают 9 из 10 положительных отзывов. Первое из них — Manny`s kitchen. Пусть небольшие площади заведения вас не пугают — это культовое и неформальное место, которое многие сравнивают с питерскими заведениями.

Рассчитывать здесь стоит на вкусный фастфуд — шаурма, донеры и бургеры. Также ваш обед или ужин скрасит необычная атмосфера заведения и картины местных художников.

Manny`s kitchenManny`s kitchen
Manny`s kitchen
Фото: 2ГИС

А если вы думаете, куда можно сходить в Тюмени, чтобы поесть брикета — то загляните в «Горячий цех». Это заведение в Тюмени открылось недавно и уже покорило сердца многих разнообразным меню, быстрой подачей и, конечно томленым мясом. Также в ресторане работает открытый бар, местные сотрудники готовы приготовить коктейль на любой вкус. Но помните, что в выходные и пятницу места стоит бронировать заранее.

В этом заведении царит приятная спокойная атмосфера и клиенты могут разместится в просторном зале, организованном в стиле лофт.

«Горячий цех» в Тюмени.«Горячий цех» в Тюмени.
«Горячий цех» в Тюмени.«Горячий цех» в Тюмени.
«Горячий цех» в Тюмени.
Фото: nashgorod.ru

Необычным и приятным интерьером отличается и ресторан «Сыроварня» с достаточно говорящим названием. Попробовать здесь стоит все, что содержит сыр местного производства. также в ресторане можно понаблюдать и за процессом его приготовления.

Места здесь тоже стоит бронировать заранее, так как заведение пользуется высоким спросом. Место подходит, как для веселого обеда на компанию, так и для романтического ужина.

«Сыроварня» в Тюмени.«Сыроварня» в Тюмени.
«Сыроварня» в Тюмени.«Сыроварня» в Тюмени.
«Сыроварня» в Тюмени.
Фото: nashgorod.ru

Куда сходить отдохнуть?

Одно из мест, где можно расслабиться и забыть о городской суете вас особо не удивит — это СПА центр аквапарка «ЛетоЛето». Но поделимся лайфхаком — днем в рабочие дни там намного меньше народу, а стоимость билетов ниже. Здесь вы можете почувствовать себя в отпуске без перелетов и дорогостоящих туров.

вы можете выбрать спа программу, которая позволит вам отдохнуть телом и душой.

СПА центр «ЛетоЛето»СПА центр «ЛетоЛето»
СПА центр «ЛетоЛето»
Фото: 2ГИС

Также точно стоит попробовать посетить камеры сенсорной депривации. Звучит пугающе, но на деле это олицетворение расслабления. Вас поместят в специальную камеры с водой, подобранной под температуру вашего тела. Внутри этого пространства нет посторонних звуков и запахов. Вы остаетесь на едине с собой и погружаетесь в спокойствие и умиротворение. Также можно организовать свидание в такой камере.

В Тюмени разные компании оказывают такие услуги, выбирайте ту, что подходит вас по расположению и ценнику.

Флоатинг в ТюмениФлоатинг в Тюмени
Флоатинг в Тюмени
Фото: 2ГИС

Тем, кто ценит спокойствие тела и разума стоит попробовать йогу. Вы можете выбрать любой формат, в Тюмени их огромное множество. Спортивные центры, где набирают группы для занятия йогой есть практически в каждом районе города. А потому, если вы все думаете, куда сходить 2024 году, чтобы расслабиться с пользой для организма, то вам стоит попробовать сходить хотя бы на одну тренировку.

Читайте также:
В Тюмени снимают новый фильм «Звездные войны»: правда или фейк?Могут начать глупеть? Как интеллект тюменцев связан с их доходами?Надо менять концепцию! Независимый маркетолог раскритиковала брендбук Тюмени
#Алиса Вернер#Общество#Город#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Места#Необычные места
Подпишитесь
Она вернется? Может ли восстановиться уровень воды в тюменской Туре?
Сегодня, 07:23
Смертельная опасность: в Тюмени появились заразные испанские слизни
Сегодня, 06:22
Сила копейки. Тест — сможете ли вы вспомнить цены времен СССР?
Сегодня, 06:03
Кадровый голод! В Тюмени не хватает эскортниц для масштабных мероприятий
Сегодня, 07:40
«Нам за все отдуваться?»: Тюменские курьеры пожаловались на условия работы
Сегодня, 08:58
Открываются новые горизонты: тюменский застройщик ЭНКО приобретает ИНСТЕП
Сегодня, 05:44