Скоро все рухнет! Недвижимость в Тюмени подешевеет до 40%

Posted Сегодня, 06:41
Published Сегодня, 06:41
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Updated Сегодня, 06:44
В некоторых регионах все отмечают снижение цен на новостройки, пусть и незначительное. Однако в Тюменской области пока не спешат снижать цены на жилье. Напротив, стоимость новых квартир продолжает расти, но значительно медленнее, чем раньше. Сейчас средняя цена новостройки колеблется в районе 7-7,5 млн рублей.
«Пока наши застройщики спасаются программами субсидирования, которые они запускают в рамках сотрудничества с банками. Это ожидаемо, у компаний есть уверенная „подушка безопасности“, дарованная периодом ажиотажного спроса перед отменой крупной программы льготной ипотеки», — рассказал «Нашему городу» аналитик рынке недвижимости Рустам Разетдинов.
Однако, по мнению специалиста, программы субсидирования — временная мера, которая может быстро себя изжить, ведь она идет в разрез с целями ЦБ и замедляет процесс снижения цен.
«Чем раньше такие программы прикроют, тем быстрее застройщики начнут двигаться к снижению цен, которого от них ждут. Однако прогнозы некоторых экспертов, кричащих о том, что чуть ли не до 50% к концу года цены обвалятся — это мифы и выдумки. К концу этого года цены вряд ли упадут ниже 5%», — говорит аналитик.
Хотя на снижение итоговой стоимости жилья с учетом ипотеки аж на 30-40% можно понадеяться. Но стоит понимать, что такие варианты будут приурочены в периоду новогодних скидок и будут распространятся на узкий перечень объектов недвижимости.
При том доступность покупки жилья жителям региона необходима, так как многие нуждаются в улучшении жилищных условий, о чем «Нашему городу» рассказала социолог Наталья Девлешова.
«Речь идет не о критических ситуациях, а о более бытовой потребности в смене жилья. Около 65% населения хотели бы улучшить условия проживания и переехать в более современный дом, в более просторную квартиру или в ЖК с улучшенной инфраструктурой», — говорит Девлешова.
Однако для большинства неведения ипотека сейчас недоступна. Как отмечает директор дивизиона «Домклик» Сбербанка Алексей Лейпи, число выданных ипотечных кредитов заметно снизилось.
«С 1 июля льготная ипотека приобрела более адресный характер, в связи с чем мы наблюдали снижение спроса на рынке новостроек и ИЖС. Доля первичного рынка в ипотеке Сбера снизилась на 27 п.п до 22%. На рынке ИЖС спад также значительный: сегмент сократился на 14 п. п. до 5%», — указывает эксперт.
Однако, если на рынке ИЖС количество выдач снизилось до минимальной отметки за последние полтора года, то на рынке новостроек абсолютные показатели спроса не отстают от значений января-марта текущего года. Покупателям помогают не только программы субсидирования, но и возможность купить квартиру «с котлована», что значительно выгоднее.
«Разница в стоимости между жильём на старте продаж и перед сдачей проекта всё ещё значительна. Даже с учётом различных скидок и акций, эта разница составляет около 20%», — говорит Александр Мирошниченко, частный инвест-брокер.
Однако покупка на начальном этапе чревата и рисками. Эскроу-счета не защищают от затягивания сроков строительства и не гарантирует качество выполненных работ. И, если стройка будет заморожена, то деньги дольщику вернуться, но цены на недвижимость и доступные программы поддержки к тому времени могут уже измениться.
При том кредитный брокер Илья Примакин рассказал в разговоре с корреспондентом «Нашего города», что последний прогноз ЦБ говорит о том, что в ближайший год ключевая ставка не будет снижаться до показателей 2020 года, а потому подстраиваться под условия придется и на вторичном рынке, снижая цены.
Глава федеральной риэлторской компании «Этажи» Ильдар Хусаинов говорит о том, что за последний месяц цены на вторичном рынке уже снизились и продолжают опускаться.
«Вторичка» начала дешеветь в июле, в августе пока также идет снижение цен. Посмотрим на итоговые цифры в конце месяца. Чем быстрее сейчас снизятся цены, тем лучше будет для всех», — пояснил Хусаинов.
Однако специалист по недвижимости Елена Ситникова говорит о том, что многие собственники пока неохотно делают скидки, так как надеются на стабилизацию ситуации и считают свою позицию более выгодной, чем у застройщиков с новостройками.
«Отчасти они правы, ведь покупка на вторичном рынке сейчас выгоднее, если не учитывать акции и льготы. Однако не стоит забывать о ключевой ставке, покупка недвижимости сейчас в целом практически недоступна среднестатистическому человеку без привлечения сторонних средств», — указывает специалист.
Ситникова также говорит о том, что вторичный рынок подстроиться под динамику изменений новостроек, а потому и здесь многое зависит от решений застройщиков.
Эксперты отмечают, что сейчас будущее тюменского рынка недвижимости во многом будет зависеть от решений местных застройщиков. С одной стороны условия диктуют им тенденцию к снижению стоимости, в другой стороны пока есть возможность сохранять уровень цен. Скорее всего до конца года рынок так и будет стагнировать. Ажиотаж начнется с объявлением новогодних скидок и акций, которые, по оценке специалистов, ознаменуются бешенным спросом, что поможет вновь накопить «подушку безопасности» на какое-то время.
Однако в 2025 году все же придется брать курс на снижение цен. Причем, как на первичном, так и на вторичном рынках.