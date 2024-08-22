Скоро все рухнет! Недвижимость в Тюмени подешевеет до 40%

Эксперты отмечают, что сейчас будущее тюменского рынка недвижимости во многом будет зависеть от решений местных застройщиков. С одной стороны условия диктуют им тенденцию к снижению стоимости, в другой стороны пока есть возможность сохранять уровень цен. Скорее всего до конца года рынок так и будет стагнировать. Ажиотаж начнется с объявлением новогодних скидок и акций, которые, по оценке специалистов, ознаменуются бешенным спросом, что поможет вновь накопить «подушку безопасности» на какое-то время.