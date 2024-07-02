Два района Тюмени стали лидерами по росту цен на новостройки

Не так сильно выросли цены в Калининском и Ленинском районах — на 15% и 12% соответственно. Сейчас стоимость квадратного метра в этих районах составляет 128.4 и 134.6 тысячи рублей. В среднем по городу цены на новостройки поднялись на 16% — до 136.5 тысячи рублей.