Posted Сегодня, 06:50
Published Сегодня, 06:50
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Updated Сегодня, 06:52
Два района Тюмени стали лидерами по росту цен на новостройки. Речь о Центральном и Восточном районах, в которых квадратный метр подорожал за год на 24% — до 152.5 и 140.6 тысячи рублей соответственно, сообщила руководитель отдела аналитики группы «Самолет» Олеся Дзюба РБК Тюмень.
Не так сильно выросли цены в Калининском и Ленинском районах — на 15% и 12% соответственно. Сейчас стоимость квадратного метра в этих районах составляет 128.4 и 134.6 тысячи рублей. В среднем по городу цены на новостройки поднялись на 16% — до 136.5 тысячи рублей.
«Несомненно, повлиял ажиотажный покупательский спрос в преддверии окончания льготной ипотеки. Теперь главная интрига в том, как поведет себя рынок после 1 июля, когда эта программа прекратила свое действие. Скорее всего, застройщики постараются удерживать цены на прежнем уровне сколько смогут, но потом им придется все равно урезать ценники. Одновременно с этим количество выводимых на рынок новых ЖК, а соответственно, и квартир в продаже, будет сокращаться, создавая дефицит предложения. Поэтому процесс падения цен будет весьма умеренным и постепенным», — считает гендиректор портала «Мир квартир» Павел Луценко.
Ранее «Наш город» рассказал, где в Тюмени продаются самые дешевые квартиры. В этих районах квадратный метр стоит меньше 100 тысяч рублей.