60% покупателей квартир в новостройке берут допуслуги. Рассказываем, какие и почему

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Меньше месяца назад в Тюмени стартовали продажи в новом жилом комплексе «Страна.Прибрежная», который расположен в историческом центре города — в районе улиц Елизарова–Дамбовская–Мельникайте. Проект сразу привлек внимание, а в офисе продаж — ажиотаж.
Самый популярный формат квартир на данный момент — евро-двушки: кухня-гостиная и изолированная спальня. В такой квартире комфортно может разместиться супружеская пара и даже семья с ребенком. Также планировка подойдет для студента или холостяка. Еще это оптимальный вариант для сдачи в аренду — квартира не маленькая и не большая.
Аналитика от застройщика подтверждает вышеуказанную информацию. Больше половины клиентов приобретают в этом ЖК квартиры для себя. На втором месте — жилье для студентов, так как рядом находятся вузы и удобная транспортная развязка.
Почти 60% будущих новоселов оформляют дополнительные опции. Например, «Ремонт от застройщика» или «Установка кухонного гарнитура с техникой». Все эти услуги для удобства клиентов, экономии их времени и средств предоставляет «Страна Девелопмент». По сути, работа ведется по принципу одного окна: не нужно искать отдельно бригады, поставщиков, материалы, долго выбирать производителей мебели и контролировать установку.
В комплексе «Страна.Прибрежная» будет 6 домов с закрытыми дворами и 6 подземных паркингов с кладовыми, большой пешеходный бульвар, зоны для спорта, игр и отдыха. Секции домов комплекса — от 4 до 23 этажей — в форме полукруга напомнят корабельный профиль. На первых этажах предусмотрены помещения для бизнеса — опыт показывает, что в первую очередь в них открываются продуктовые магазины, аптеки и кафе, затем — образовательные и медицинские центры, салоны услуг. В двух домах спроектированы детские сады, каждый из которых на 170 мест.
Расположение ЖК отличает удобная транспортная развязка во все стороны Тюмени и близость к Туре. Рядом уже есть два действующих детских сада, школа и гимназия, Тюменский индустриальный университет, несколько больниц и спортшкола «Прибой».
Первый дом «Квартал Лазурный» сдадут уже в 2026 году. Полностью «Страна.Прибрежная» будет готова в 2029-м. Выбрать и забронировать подходящую квартиру можно уже сейчас на сайте застройщика.
ООО СЗ «Страна.Мельникайте». Проектная декларация на наш. дом.рф. strana.com.