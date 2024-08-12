60% покупателей квартир в новостройке берут допуслуги. Рассказываем, какие и почему

В комплексе «Страна.Прибрежная» будет 6 домов с закрытыми дворами и 6 подземных паркингов с кладовыми, большой пешеходный бульвар, зоны для спорта, игр и отдыха. Секции домов комплекса — от 4 до 23 этажей — в форме полукруга напомнят корабельный профиль. На первых этажах предусмотрены помещения для бизнеса — опыт показывает, что в первую очередь в них открываются продуктовые магазины, аптеки и кафе, затем — образовательные и медицинские центры, салоны услуг. В двух домах спроектированы детские сады, каждый из которых на 170 мест.