Тихонько покуривал: пенсионер в тюменском селе устроил в своем огороде наркоплантацию

Posted Сегодня, 05:25
Published Сегодня, 05:25
Modified Сегодня, 05:27
Updated Сегодня, 05:27
Во время оперативно-розыскных мероприятий на участке мужчины полицейскими был обнаружен 41 куст конопли, которые были спрятаны среди других растений.
«Подозреваемый признал свою вину и сообщил, что выращивал коноплю для личного потребления. Он ухаживал за растениями: пропалывал их и поливал», — сообщили в УМВД России по Тюменской области.
В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье о незаконном культивировании растений. За это преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.
Ранее «Наш город» писал, что тюменская таможня задержала контрабандиста с сильнодействующими лекарствами из Индии. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело. Вартовчанину грозит до 7 лет лишения свободы со штрафом до 1 миллиона рублей