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У жителя тюменского села обнаружили 41 куст конопли

Тихонько покуривал: пенсионер в тюменском селе устроил в своем огороде наркоплантацию

20 августа 2024, 05:25
Фото: 1MI

У жителя тюменского села обнаружили 41 куст конопли

В селе Ярково Тюменской области 62-летний мужчина занимался незаконным выращиванием конопли на своем участке. Теперь ему грозит от одного до двух лет тюремного заключения.
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УМВД

Во время оперативно-розыскных мероприятий на участке мужчины полицейскими был обнаружен 41 куст конопли, которые были спрятаны среди других растений.

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«Подозреваемый признал свою вину и сообщил, что выращивал коноплю для личного потребления. Он ухаживал за растениями: пропалывал их и поливал», — сообщили в УМВД России по Тюменской области.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье о незаконном культивировании растений. За это преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Ранее «Наш город» писал, что тюменская таможня задержала контрабандиста с сильнодействующими лекарствами из Индии. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело. Вартовчанину грозит до 7 лет лишения свободы со штрафом до 1 миллиона рублей

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#Виктория Загитова#Общество#Происшествия#УМВД#Наркотики#Хранение наркотиков#Производство наркотиков
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