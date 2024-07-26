Тюменская таможня задержала контрабандиста с сильнодействующими лекарствами из Индии

Posted Сегодня, 14:16
Published Сегодня, 14:16
Modified Сегодня, 14:18
Updated Сегодня, 14:18
По информации пресс-службы Уральского таможенного управления, вартовчанин заказал запрещенное вещество из Индии через интернет. Он планировал использовать медицинский препарат для себя.
Когда он получал посылку в почтовом отделении Нижневартовска, его задержали тюменские оперативники. В посылке были 6 упаковок и 20 блистеров с капсулами. Выяснилось, что изъятые медицинские препараты содержат сильнодействующее вещество прегабалин, запрещенное к пересылке (в международных почтовых отправлениях).
По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Контрабанда сильнодействующих веществ». Вартовчанину грозит до 7 лет лишения свободы со штрафом до 1 миллиона рублей, прокомментировали в пресс-службе Уральского таможенного управления.
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