Тюменская таможня задержала контрабандиста с сильнодействующими лекарствами из Индии

Когда он получал посылку в почтовом отделении Нижневартовска, его задержали тюменские оперативники. В посылке были 6 упаковок и 20 блистеров с капсулами. Выяснилось, что изъятые медицинские препараты содержат сильнодействующее вещество прегабалин, запрещенное к пересылке (в международных почтовых отправлениях).