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Updated Сегодня, 14:18

Тюменская таможня задержала контрабандиста с сильнодействующими лекарствами из Индии

Тюменская таможня задержала контрабандиста с сильнодействующими лекарствами из Индии

26 июля 2024, 14:16
Фото: 1MI
Сегодня в почтовом отделении Нижневартовска оперативники Тюменской таможни задержали 27-летнего местного жителя. В это время вартовчанин получал посылку с запрещенным веществом.

По информации пресс-службы Уральского таможенного управления, вартовчанин заказал запрещенное вещество из Индии через интернет. Он планировал использовать медицинский препарат для себя.

Когда он получал посылку в почтовом отделении Нижневартовска, его задержали тюменские оперативники. В посылке были 6 упаковок и 20 блистеров с капсулами. Выяснилось, что изъятые медицинские препараты содержат сильнодействующее вещество прегабалин, запрещенное к пересылке (в международных почтовых отправлениях).

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Контрабанда сильнодействующих веществ». Вартовчанину грозит до 7 лет лишения свободы со штрафом до 1 миллиона рублей, прокомментировали в пресс-службе Уральского таможенного управления.

Фото: Уральское таможенное управление
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#Мелиса Учунджю#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени
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