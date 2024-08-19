Ее смерть шокировала Тюмень и всю страну. Три года со смерти Насти Муравьевой

Также Консультант СК Дмитрий Кирюхин убежден, что Настю Муравьеву убил и изнасиловал серийник, которого правоохранители до сих пор не смогли поймать. Он составил портрет преступника, с которым Бережной совсем не сходится. В Тюмени уже давно ходят слухи об убийце, который живет в регионе с 97 года. Похитил он, якобы, 11 девочек, а Настя могла стать его очередной жертвой.