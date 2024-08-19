Ее смерть шокировала Тюмень и всю страну. Три года со смерти Насти Муравьевой

Posted Сегодня, 12:54
Published Сегодня, 12:54
Modified Сегодня, 12:58
Updated Сегодня, 12:58
Пропала девочка летом 2021 года. С заявлением обратились отец и бабушка ребенка. Волонтеры и силовики приступили к поискам девочки. Дело сразу стало очень серьезным. Волонтеры и полиция осмотрели почти все заброшки, лесобазы и другие глухие места в городе. Опрашивали всех: соседей, знакомых и даже близких родственников Насти.
Первый след девочки появился 2 июля. Тогда выяснилось, что девочка ходила в магазин, ее засняла камера видеонаблюдения. Также был найден телефон, похожий на тот, который был у девочки. Но дальше эти зацепки ни к чему не привели.
К шестому числу к делу подключился губернатор — он объявил награду в полмиллиона за информацию о ребенка.
Нашли девочку только спустя полтора месяца, когда к делу подключились следователи из Москвы. В высокой траве обнаружили тело Насти. Оно было плотно упаковано в несколько слоев пленки, пакетов и коробку.
Эта новость ошарашила всю Тюмень. Похоронили девочку спустя 9 дней, на ее похороны будто бы пришел весь город. А в день подтверждения смерти девочки рядом с ее домом появился стихийный мемориал.
В конце августа задержали главного подозреваемого в убийстве ребенка. Им оказался сосед по дому семьи Муравьевых Виталий Бережной. В ходе обысков выяснилось, что мужчина держал тело девочки в холодильнике все это время.
Однако супруга убийцы записала видеообращение в декабре 2021 года, где сказала, что ее мужа заставили дать ложные показания против себя и он невиновен.
Во время разбирательства мужчина также жаловался на пытки и несколько раз пытался достучаться до вышестоящих органов. О том, что к нему применяют физическое насилие Бережной рассказывал и журналистам.
В какой-то момент, при этом, у Бережного появилась новая попытка себя оправдать. Он написал письмо президенту Путин и главам силовых ведомств с просьбой пересмотреть его дело и добиться справедливости. Вместе с этим Виталий решил и посудиться. С телеканалом «Россия-24» и автором расследований Эдуардом Петровым.
После следователи опубликовали подробности убийства Насти. Выяснилось, что убийца все спланировал очень хорошо. Сначала употребил наркотик, а после просмотра порно, в том числе детского — решил воплотить то, что увидел, в жизнь. В подъезде утром увидел 8 летнюю девочку и решил ею воспользоваться. Заманил в квартиру, напал сзади, начал насиловать и задушил. Заканчивал половой акт уже с мертвым ребенком.
После убийца полностью продумал план отхода. Вырезал часть ковра, где лежал ребенок, завернул в рабочую пленку и засунул за стиральную машинку. Через какое-то время труп засунул в холодильник, понимая, что там тело пролежит и не начнет активно разлагаться как раз на все время активных поисков ребенка.
Так тело лежало в холодильнике 50 дней. После Бережной решил избавиться от тела. Поскольку следил за ходом поисков и сам был бывшим силовиком — продумал все до мелочей. Вывез ребенка в коробке на Лесобазу, там местность волонтеры уже прочесали.
Однако это не помогло — подозрительную коробку с чем-то замотанным нашли местные рабочие.
Позже, по сообщениям правоохранителей, сам рассказал одному из силовиков, что сразу будет указывать на пытки, а если это не сработает, будет прикидываться неадекватным. Также Бережной сразу рассчитывал то, что попросит суд присяжных.
На годовщину смерти ребенка сразу появились листовки в поддержку Бережного. Какая-то часть населения ему поверила. После даже появилась информация о том, что убийцу оправдали присяжные. Но за нарушение гостайны и за то, что информация просочилась — приговор пересмотрели.
В итоге, спустя более полутора лет после убийства суд вынес окончательный приговор Бережному. Его признали виновным и приговорили к пожизненному сроку.
После приговора Бережной был отправлен в колонию «Белый Лебедь», отбывать наказание, хотя до этого сидел в «Бутырке». Свою вину он так и не признал. Зато у общественности и заинтересованных появились вопросы, на которые никто так и не смог ответить.
Во-первых, труп девочки в холодильнике. Квартиры дома силовики обыскивали чуть ли не сразу после пропажи. Туда же вошла и квартира Бережного. Однако там труп не нашли. При этом, если мужчина скрывал тело, то почему его не нашли еще два человека — арендодатель и сын Бережного?
Также вопросы вызывают и пытки. Многие поверили убийце, потому что он оказался в отделении на Тульской, которую в народе называют пыточная. Сюда же добавляется и давление на адвокатов, об этом рассказывали все защитники бережного, ссылаясь на то, что их не допускали к некоторым материалам дела.
Смутило многих и то, что Бережного не могли найти сразу. Обнаружили его только в тот момент, когда за дело взялся глава СК Александр Бастрыкин. Только после этого убийца был найден.
Также Консультант СК Дмитрий Кирюхин убежден, что Настю Муравьеву убил и изнасиловал серийник, которого правоохранители до сих пор не смогли поймать. Он составил портрет преступника, с которым Бережной совсем не сходится. В Тюмени уже давно ходят слухи об убийце, который живет в регионе с 97 года. Похитил он, якобы, 11 девочек, а Настя могла стать его очередной жертвой.
Ранее сообщалось еще об одном громком убийстве. Тюменец забил до смерти и сжег двух цыган, чтобы замести следы.