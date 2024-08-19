В Тюмени погас мемориал Вечный огонь

Posted Сегодня, 11:20
Published Сегодня, 11:20
Modified Сегодня, 11:22
Updated Сегодня, 11:22
В Тюмени потух Вечный огонь. Это произошло в минувшее воскресенье, 18 августа. О произошедшем рассказала местная жительница в социальных сетях.
Выяснилось, что огонь на мемориале погас из-за плохих погодных условий. Сейчас Вечный огонь восстановлен, все в порядке.
— Информация об этом была доведена до сведения дежурно-диспетчерской службы 04. Работоспособность восстановлена вчера, — рассказали в администрации Тюмени.
Добавим, что мемориальный комплекс «Вечный огонь» находится в исторической части города. Он состоит из Обелиска Победы, стелы с фамилиями героев Советского Союза, стены, посвященной боевому и ратному труду и Вечного огня.
Ранее «Наш город» писал о том, что в тюменских селах и городах появились стихийные мемориалы. В областной столице возле знака «Нулевой километр» на Цветном бульваре прошла траурная акция.