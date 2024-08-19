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Published Сегодня, 11:20

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Updated Сегодня, 11:22

В Тюмени погас мемориал Вечный огонь

В Тюмени погас мемориал Вечный огонь

19 августа 2024, 11:20
Фото: 1MI
В Тюмени временно погас Вечный огонь. Мемориал, о котором идет речь, расположен на исторической площади у музея «Городская дума».

В Тюмени потух Вечный огонь. Это произошло в минувшее воскресенье, 18 августа. О произошедшем рассказала местная жительница в социальных сетях.

Выяснилось, что огонь на мемориале погас из-за плохих погодных условий. Сейчас Вечный огонь восстановлен, все в порядке.

— Информация об этом была доведена до сведения дежурно-диспетчерской службы 04. Работоспособность восстановлена вчера, — рассказали в администрации Тюмени.

Добавим, что мемориальный комплекс «Вечный огонь» находится в исторической части города. Он состоит из Обелиска Победы, стелы с фамилиями героев Советского Союза, стены, посвященной боевому и ратному труду и Вечного огня.

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Ранее «Наш город» писал о том, что в тюменских селах и городах появились стихийные мемориалы. В областной столице возле знака «Нулевой километр» на Цветном бульваре прошла траурная акция.

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#Мелиса Учунджю#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени
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