Был проколот шприцами: тюменец пожаловался на жжение во рту после арбуза

Posted Сегодня, 09:51
Published Сегодня, 09:51
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Updated Сегодня, 09:53
Житель Тюмени приобрел ягоду 17 августа у магазина одежды для школьников «Императрица», который находится на улице Зимней, 90б. Там торговали арбузами из машины.
«Первый кусок съели с женой (слава Богу дети не успели), во рту появилось легкое жжение (тогда ещё не придали значения), далее при разрезе в мякоти оказались пятна желто- коричневого цвета (очагами) и тонкие линии идущие к корке», — отметил тюменец.
По его словам, арбуз был истыкан уколами с неизвестным веществом. Семья призывает тюменцев быть внимательными.
Ранее «Наш Город» сообщал, как выбрать хороший арбуз и не ошибиться. Время созревания бахчевых культур в России — в июле–августе. Иными словами, до сентября жители России могут попробовать спелые арбузы, выращенные в естественных условиях.