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Тюменец купил проколотый шприцем арбуз и пожаловался на жжение во рту

Был проколот шприцами: тюменец пожаловался на жжение во рту после арбуза

19 августа 2024, 09:51
Фото: 1MI

Тюменец купил проколотый шприцем арбуз и пожаловался на жжение во рту

Жители Тюмени приобрели арбуз, который, по их мнению, был проколот шприцами. Внутри ягоды они обнаружили желтые пятна. Попробовав арбуз, тюменцы ощутили жжение во рту и предостерегают горожан от такого лакомства.

Житель Тюмени приобрел ягоду 17 августа у магазина одежды для школьников «Императрица», который находится на улице Зимней, 90б. Там торговали арбузами из машины.

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«Первый кусок съели с женой (слава Богу дети не успели), во рту появилось легкое жжение (тогда ещё не придали значения), далее при разрезе в мякоти оказались пятна желто- коричневого цвета (очагами) и тонкие линии идущие к корке», — отметил тюменец.

По его словам, арбуз был истыкан уколами с неизвестным веществом. Семья призывает тюменцев быть внимательными.

Фото: ЧП Тюмень

Ранее «Наш Город» сообщал, как выбрать хороший арбуз и не ошибиться. Время созревания бахчевых культур в России — в июле–августе. Иными словами, до сентября жители России могут попробовать спелые арбузы, выращенные в естественных условиях.

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