Лучший арбуз: как выбрать сладкую ягоду и не ошибиться

Posted Сегодня, 16:45
Published Сегодня, 16:45
Modified Сегодня, 16:45
Updated Сегодня, 16:45
В newia составили инструкцию по безошибочному выбору самых вкусных арбузов в магазине и на рынке.
Изучите вид. Кожура плода не должна иметь повреждений. Зато должны присутствовать отчетливый рисунок полос, густой темно-зеленый цвет, контрастные переходы от более темного к светлому оттенку. Это все — свидетельства свежести арбуза. Важно обратить внимание на вид пятна на том месте, где ягода касалась земли: пятно должно быть небольшого размера и желтого цвета.
Постучите по плоду. Слишком звонкий звук — свидетельство незрелости арбуза, чересчур глухой говорит о перезрелости плода. Умеренная звонкость — признак идеальной зрелости гигантской ягоды.
Рассмотрите хвостик. Многие считают, что спелый плод должен быть с сухим хвостиком. Но это необязательно. Кончик плети может сохранять зеленый цвет в течение пяти-семи дней после того, как арбуз убрали с бахчи, а затем просто усыхает и отваливается. То есть при виде арбуза с зеленым хвостиком можно не сомневаться: этот плод меньше недели назад еще загорал на бахче, он будет идеально вкусным и свежим.
Оцените размер. Спелый арбуз всегда кажется крупнее и солиднее, чем есть на самом деле. При этом каждый сорт растет по-своему: некоторые могут набирать до 20 килограммов, а какие-то — максимум пять кило. Если остановиться на арбузе среднего размера, не ошибетесь.
Примите во внимание сезон. Время созревания бахчевых культур в России — в июле–августе. Иными словами, до сентября жители России могут попробовать спелые арбузы, выращенные в естественных условиях. Более поздние плоды уже не гарантируют особого удовольствия, сладости и спелости, стоит это учесть.