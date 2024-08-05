Лучший арбуз: как выбрать сладкую ягоду и не ошибиться

Рассмотрите хвостик. Многие считают, что спелый плод должен быть с сухим хвостиком. Но это необязательно. Кончик плети может сохранять зеленый цвет в течение пяти-семи дней после того, как арбуз убрали с бахчи, а затем просто усыхает и отваливается. То есть при виде арбуза с зеленым хвостиком можно не сомневаться: этот плод меньше недели назад еще загорал на бахче, он будет идеально вкусным и свежим.