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Published Сегодня, 16:45

Modified Сегодня, 16:45

Updated Сегодня, 16:45

Лучший арбуз: как выбрать сладкую ягоду и не ошибиться

Лучший арбуз: как выбрать сладкую ягоду и не ошибиться

5 августа 2024, 16:45
Фото: Изображение Midjourney
Все, кто любит полакомиться арбузом, нередко жалуются на трудности при его выборе. Как купить лучший арбуз?

В newia составили инструкцию по безошибочному выбору самых вкусных арбузов в магазине и на рынке.

Изучите вид. Кожура плода не должна иметь повреждений. Зато должны присутствовать отчетливый рисунок полос, густой темно-зеленый цвет, контрастные переходы от более темного к светлому оттенку. Это все — свидетельства свежести арбуза. Важно обратить внимание на вид пятна на том месте, где ягода касалась земли: пятно должно быть небольшого размера и желтого цвета.

Постучите по плоду. Слишком звонкий звук — свидетельство незрелости арбуза, чересчур глухой говорит о перезрелости плода. Умеренная звонкость — признак идеальной зрелости гигантской ягоды.

Рассмотрите хвостик. Многие считают, что спелый плод должен быть с сухим хвостиком. Но это необязательно. Кончик плети может сохранять зеленый цвет в течение пяти-семи дней после того, как арбуз убрали с бахчи, а затем просто усыхает и отваливается. То есть при виде арбуза с зеленым хвостиком можно не сомневаться: этот плод меньше недели назад еще загорал на бахче, он будет идеально вкусным и свежим.

Оцените размер. Спелый арбуз всегда кажется крупнее и солиднее, чем есть на самом деле. При этом каждый сорт растет по-своему: некоторые могут набирать до 20 килограммов, а какие-то — максимум пять кило. Если остановиться на арбузе среднего размера, не ошибетесь.

Примите во внимание сезон. Время созревания бахчевых культур в России — в июле–августе. Иными словами, до сентября жители России могут попробовать спелые арбузы, выращенные в естественных условиях. Более поздние плоды уже не гарантируют особого удовольствия, сладости и спелости, стоит это учесть.

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