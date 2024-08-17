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В Тюмени ищут овощеводов на зарплату 150 тысяч рублей в месяц

Зарплата до 150 тысяч рублей: в Тюмени ищут овощеводов

17 августа 2024, 10:42
Фото: 1MI

В Тюмени ищут овощеводов на зарплату 150 тысяч рублей в месяц

В Тюменской области озвучили вакансии с заработной платой свыше 100 тысяч рублей. В список высокооплачиваемых предложений вошли вакансии военных, овощеводов, начальники служб.

В частности, военнослужащим по контракту готовы платить ежемесячно от 204 до 226 тысяч рублей. Требуют саперы, стрелки, начальники радиостанции. Всего открыто порядка 140 вакансий. Требование к кандидатам — наличие среднего образование и годность к военной службе. Контрактникам обещают предоставить служебное жилье и соцпакет.

До 150 тысяч рублей готовы платить в Тюменской области овощеводам. Требуются 130 человек. В обязанности будущих сотрудников будет входить уход за растениями (подвязка растений, обрыв листа, формирование кисти), сбор урожая, работа теплицах.

Также в Тюмени ищут геологов и начальников службы капитального строительства на заработную плату до 100 тысяч рублей. В обязанности последних будет входить организация работы службы капитального строительства и ремонта, координация и контроль мероприятий по строительству (реконструкции), капитальному и текущему ремонту объектов. Обязательное требование — опыт работы не менее пяти лет.

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В целом в настоящее время в банке вакансий Тюменской области, по данным регионального департамента труда и занятости, насчитывается порядка 23 тысяч предложений о работе. Наибольшая доля вакансий в сфере образования — 3 тысячи. Кроме того, 8,7 тысячи вакансий заявлено в сферах строительства, обрабатывающих производств, сельского и лесного хозяйства, транспортировка и хранения, торговли.

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