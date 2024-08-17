Зарплата до 150 тысяч рублей: в Тюмени ищут овощеводов

Также в Тюмени ищут геологов и начальников службы капитального строительства на заработную плату до 100 тысяч рублей. В обязанности последних будет входить организация работы службы капитального строительства и ремонта, координация и контроль мероприятий по строительству (реконструкции), капитальному и текущему ремонту объектов. Обязательное требование — опыт работы не менее пяти лет.