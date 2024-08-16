Уроков не будет: в школах Тюменской области не хватает более 300 учителей

Posted Сегодня, 08:46
Published Сегодня, 08:46
Modified Сегодня, 08:48
Updated Сегодня, 08:48
Особенно остро ощущается нехватка преподавателей математики — свободна 121 вакансия. Второе место в списке занимают специалисты по русскому языку и литературе — 111 мест. На третьем месте преподаватели иностранных языков, в школы их требуется 78. Меньше всего нужны эксперты в истории и обществознании — 55 человек.
Больше всего зарабатывают преподаватели технологии и предпринимательства, а также учителя начальных классов — около 39 000 рублей. Меньше всего получают педагоги-логопеды — их зарплата составляет 31 600 рублей.
Ранее «Наш город» писал, почему в Тюменской области остро не хватает учителей. Одной из причин увольнения преподавателей послужили несложившиеся отношения с учениками. Многие учителя говорят о том, что даже опытные коллеги не справляются с современными школьниками.