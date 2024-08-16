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В Тюменской области катастрофически не хватает преподавателей

Уроков не будет: в школах Тюменской области не хватает более 300 учителей

16 августа 2024, 08:46
Фото: 1MI

В Тюменской области катастрофически не хватает преподавателей

В Тюменской области не хватает преподавателей. По данным регионального департамента труда и занятости населения, в регионе открыто более 300 вакансий для учителей. Кроме того, имеется 946 вакансий для педагогов-организаторов.
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Особенно остро ощущается нехватка преподавателей математики — свободна 121 вакансия. Второе место в списке занимают специалисты по русскому языку и литературе — 111 мест. На третьем месте преподаватели иностранных языков, в школы их требуется 78. Меньше всего нужны эксперты в истории и обществознании — 55 человек.

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Больше всего зарабатывают преподаватели технологии и предпринимательства, а также учителя начальных классов — около 39 000 рублей. Меньше всего получают педагоги-логопеды — их зарплата составляет 31 600 рублей.

Ранее «Наш город» писал, почему в Тюменской области остро не хватает учителей. Одной из причин увольнения преподавателей послужили несложившиеся отношения с учениками. Многие учителя говорят о том, что даже опытные коллеги не справляются с современными школьниками.

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#Виктория Загитова#Общество#Тюмень#Дети#Тюменская область#Учитель#Школа#Школьники#Учителя#Школы#Учительницы
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