Уроков не будет: в школах Тюменской области не хватает более 300 учителей

Особенно остро ощущается нехватка преподавателей математики — свободна 121 вакансия. Второе место в списке занимают специалисты по русскому языку и литературе — 111 мест. На третьем месте преподаватели иностранных языков, в школы их требуется 78. Меньше всего нужны эксперты в истории и обществознании — 55 человек.