Тюменские волонтеры помогают создавать безопасное интернет-пространство

Posted 15 августа, 12:12
Published 15 августа, 12:12
Modified Сегодня, 07:38
Updated Сегодня, 07:38
Цель акции — обеспечить безопасность в интернете и защиту пользователей от незаконной информации. В 2024 году уже проведено 11 таких мероприятий, в результате которых выявлено около 500 интернет-ресурсов с противоправным контентом. Из них 300 сайтов содержали информацию о продаже наркотиков.
Вся обнаруженная информация оперативно направляется в Роспотребнадзор и в ведомства, к компетенции которых относится выявленный контент.
«Своей активной жизненной позицией киберволонтеры вносят значительный вклад в борьбу с противоправной деятельностью в интернете, помогая обезопасить онлайн-пространство для всех пользователей», — отметила и. о. заместителя директора Областного центра профилактики и реабилитации Галина Созыкина.
Присоединиться к киберволонтерам и стать частью их команды может любой неравнодушный тюменец. Подробную информацию о движении можно узнать по телефонам: 8 (3452) 214-900, 8 (3452) 214-910.