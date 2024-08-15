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Posted 15 августа, 12:12

Published 15 августа, 12:12

Modified Сегодня, 07:38

Updated Сегодня, 07:38

Тюменские волонтеры помогают создавать безопасное интернет-пространство

Тюменские волонтеры помогают создавать безопасное интернет-пространство

15 августа 2024, 12:12
Фото: Изображение Midjourney
В Тюменской области прошла акция по поиску противоправного контента. Провели ее киберволонтеры Областного центра профилактики и реабилитации. Итоги мероприятия предоставили «Нашему городу» в региональном департаменте соцразвития.
Фото: сайт департамента социального развития ТО

Цель акции — обеспечить безопасность в интернете и защиту пользователей от незаконной информации. В 2024 году уже проведено 11 таких мероприятий, в результате которых выявлено около 500 интернет-ресурсов с противоправным контентом. Из них 300 сайтов содержали информацию о продаже наркотиков.

Вся обнаруженная информация оперативно направляется в Роспотребнадзор и в ведомства, к компетенции которых относится выявленный контент.

«Своей активной жизненной позицией киберволонтеры вносят значительный вклад в борьбу с противоправной деятельностью в интернете, помогая обезопасить онлайн-пространство для всех пользователей», — отметила и. о. заместителя директора Областного центра профилактики и реабилитации Галина Созыкина.

Присоединиться к киберволонтерам и стать частью их команды может любой неравнодушный тюменец. Подробную информацию о движении можно узнать по телефонам: 8 (3452) 214-900, 8 (3452) 214-910.

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