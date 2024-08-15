Тюменские волонтеры помогают создавать безопасное интернет-пространство

Цель акции — обеспечить безопасность в интернете и защиту пользователей от незаконной информации. В 2024 году уже проведено 11 таких мероприятий, в результате которых выявлено около 500 интернет-ресурсов с противоправным контентом. Из них 300 сайтов содержали информацию о продаже наркотиков.