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Posted 23 мая, 10:36

Published 23 мая, 10:36

Modified Сегодня, 05:02

Updated Сегодня, 05:02

В Тюмени «серебряные» волонтеры открыли новый экскурсионный сезон

В Тюмени «серебряные» волонтеры открыли новый экскурсионный сезон

23 мая 2024, 10:36
Фото: 1MI
Команда волонтеров проекта «Гиды 55+. Перезагрузка» приглашает жителей и гостей города не первую экскурсию из цикла «Фея Тюменского парка». Мероприятие запланировано на 24 мая в 11:00, сообщает департамент соцразвития региона.
Фото: сайт департамента соцразвития ТО

 

В Тюмени «серебряные» волонтеры открыли новый экскурсионный сезон

 

Экскурсионный маршрут пройдет через сквер «Казачьи луга», раскрывая историю казачьего храма Преподобного Серафима Саровского и тайны старой Лесобазы. Гиды будут работать в команде с танцевальным коллективом «Кукушки», поэтому путешествие выйдет не только познавательным, но еще и развлекательным.

В программе экскурсии:

  • музыкально-литературная страничка,
  • танцы,
  • викторина «Знаешь ли ты ремесла Сибирских переселенцев?».

В сквере у памятника «Легендарным казакам-первопроходцам Сибири», доблестным казакам Ермаку с сотоварищами развернется передвижной музей крестьянского быта 18 века, где каждый желающий сможет испытать себя в искусстве носить ведра на коромысле или катать бельё, прясть шерсть и играть на ложках.

Партнеры мероприятия — клуб «Тюменская старина» Областной научной библиотеки им. Д. И. Менделеева и «Центр Русской культуры».

В депсоцразвития напомнили, что участником мероприятий, проводимых в рамках социального проекта «Гиды 55+. Перезагрузка», может стать каждый тюменец старше 55 лет. Инициатива реализуется в рамках национального проекта «Демография».

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