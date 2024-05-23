В Тюмени «серебряные» волонтеры открыли новый экскурсионный сезон

В сквере у памятника «Легендарным казакам-первопроходцам Сибири», доблестным казакам Ермаку с сотоварищами развернется передвижной музей крестьянского быта 18 века, где каждый желающий сможет испытать себя в искусстве носить ведра на коромысле или катать бельё, прясть шерсть и играть на ложках.