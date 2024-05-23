Posted 23 мая, 10:36
Published 23 мая, 10:36
Modified Сегодня, 05:02
Updated Сегодня, 05:02
В Тюмени «серебряные» волонтеры открыли новый экскурсионный сезон
Экскурсионный маршрут пройдет через сквер «Казачьи луга», раскрывая историю казачьего храма Преподобного Серафима Саровского и тайны старой Лесобазы. Гиды будут работать в команде с танцевальным коллективом «Кукушки», поэтому путешествие выйдет не только познавательным, но еще и развлекательным.
В программе экскурсии:
В сквере у памятника «Легендарным казакам-первопроходцам Сибири», доблестным казакам Ермаку с сотоварищами развернется передвижной музей крестьянского быта 18 века, где каждый желающий сможет испытать себя в искусстве носить ведра на коромысле или катать бельё, прясть шерсть и играть на ложках.
Партнеры мероприятия — клуб «Тюменская старина» Областной научной библиотеки им. Д. И. Менделеева и «Центр Русской культуры».
В депсоцразвития напомнили, что участником мероприятий, проводимых в рамках социального проекта «Гиды 55+. Перезагрузка», может стать каждый тюменец старше 55 лет. Инициатива реализуется в рамках национального проекта «Демография».