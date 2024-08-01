Каждый год юные тюменцы пополняют копилку достижений в роботехнике новыми наградами

Тюменские школьники ежегодно занимают призовые места в состязаниях по робототехнике. Кроме того, столица области сегодня является крупнейшим полигоном для соревнований регионального и федерального значения. Об этих и других достижениях в роботехнике рассказали в депцифры Тюменской области.

Фото: Информцентр правительства ТО/телеграм В 2016 году инженеры регионального Центра робототехники и АСУ первыми в России получили сертификацию на строительство соревновательного полигона для состязаний по робототехнике. В 2017 году прошли первые масштабные региональные соревнования «Кубок РТК: Тюмень». Они вошли в программу X форума-выставки «ИНФОТЕХ-2017». 25 команд со всей Тюменской области приехали испытать своих роботов на полигоне. С 2018 года в копилке региона 13 призовых мест во всероссийских соревнованиях. Двое тюменских учеников Центра робототехники и АСУ входят в состав ТОП-5 российских команд.