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Posted 1 августа, 10:23

Published 1 августа, 10:23

Modified Сегодня, 10:16

Updated Сегодня, 10:16

Каждый год юные тюменцы пополняют копилку достижений в роботехнике новыми наградами

Каждый год юные тюменцы пополняют копилку достижений в роботехнике новыми наградами

1 августа 2024, 10:23
Фото: 1MI
Тюменские школьники ежегодно занимают призовые места в состязаниях по робототехнике. Кроме того, столица области сегодня является крупнейшим полигоном для соревнований регионального и федерального значения. Об этих и других достижениях в роботехнике рассказали в депцифры Тюменской области.
Фото: Информцентр правительства ТО/телеграм

В 2016 году инженеры регионального Центра робототехники и АСУ первыми в России получили сертификацию на строительство соревновательного полигона для состязаний по робототехнике.

В 2017 году прошли первые масштабные региональные соревнования «Кубок РТК: Тюмень». Они вошли в программу X форума-выставки «ИНФОТЕХ-2017». 25 команд со всей Тюменской области приехали испытать своих роботов на полигоне.

С 2018 года в копилке региона 13 призовых мест во всероссийских соревнованиях. Двое тюменских учеников Центра робототехники и АСУ входят в состав ТОП-5 российских команд.

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