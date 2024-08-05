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Posted 5 августа, 14:21

Published 5 августа, 14:21

Modified Сегодня, 17:44

Updated Сегодня, 17:44

Тюменцев приглашают принять участие в голосование за подключение сел к интернету

Тюменцев приглашают принять участие в голосование за подключение сел к интернету

5 августа 2024, 14:21
Фото: 1MI
В России продолжается реализация программы цифровой неравенства, по которой небольшие поселки и деревни получают быстрый интернет. Департамент информатизации Тюменской области просит жителей региона проголосовать куда нужно по их мнению провести современную связь.

Минцифры продолжает программу устранения цифрового неравенства. Благодаря ей за последние 4 года к мобильному интернету подключили почти 5 тыс. деревень и сёл, где проживает от 100 до 500 человек.

Около 4 тыс. из них были подключены с помощью голосования. Жители регионов отдали почти 2,5 млн голосов за те сёла, где связь должна появиться приоритетно.

В Тюменской области за 4 года интернет появился в 79 населенных пунктах.

В этом году голосование стартует 5 августа и продлится до 17 ноября.

Как можно проголосовать:

  • по почте. Отправить письмо в Минцифры (адрес Минцифры: 123112, г. Москва, Пресненская наб., д. 10, стр. 2). Его может подписать сразу несколько человек — будет учтён голос каждого. В письме укажите имя, адрес регистрации и населённый пункт, куда нужно провести интернет;
  • на Госуслугах — на странице сервиса для голосования (https://www.gosuslugi.ru/inet)

Кто может участвовать: совершеннолетние граждане России.

Отдать голос можно только за населённый пункт из Тюменской области. Прописка в регионе обязательна.

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