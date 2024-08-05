Тюменцев приглашают принять участие в голосование за подключение сел к интернету

Posted 5 августа, 14:21
Published 5 августа, 14:21
Modified Сегодня, 17:44
Updated Сегодня, 17:44
Минцифры продолжает программу устранения цифрового неравенства. Благодаря ей за последние 4 года к мобильному интернету подключили почти 5 тыс. деревень и сёл, где проживает от 100 до 500 человек.
Около 4 тыс. из них были подключены с помощью голосования. Жители регионов отдали почти 2,5 млн голосов за те сёла, где связь должна появиться приоритетно.
В Тюменской области за 4 года интернет появился в 79 населенных пунктах.
В этом году голосование стартует 5 августа и продлится до 17 ноября.
Как можно проголосовать:
Кто может участвовать: совершеннолетние граждане России.
Отдать голос можно только за населённый пункт из Тюменской области. Прописка в регионе обязательна.