За три года в Тюменской области появилось свыше 100 ИТ-компаний

Директор регионального департамента информатизации Станислав Логинов: «Мы активно поддерживаем региональные ИТ-компании. И дело касается не только финансовых и инфраструктурных льгот. Многим требуется консультация по изменениям в законодательстве, новым условиям аккредитаций и т. д. Чтобы поддерживать диалог, мы вовлекаем представителей тюменских компаний в перспективные проекты».