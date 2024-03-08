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Posted 8 марта, 11:18

Published 8 марта, 11:18

Modified Вчера, 23:38

Updated Вчера, 23:38

За три года в Тюменской области появилось свыше 100 ИТ-компаний

За три года в Тюменской области появилось свыше 100 ИТ-компаний

8 марта 2024, 11:18
Фото: Изображение Midjourney
По данным департамента информатизации Тюменской области, за последние три года в регионе открылись более ста ИТ-компаний. На сегодня их общее число составляет порядка 800.

Всего в регионе:

более 3000 компаний, деятельность которых включает ИТ-направления;

больше 2000 индивидуальных предпринимателей работают в ИТ-сфере.

В Тюменской области налоговые льготы для ИТ-компаний действуют с 2017 года. Для региональных ИТ-компаний ставка налога на имущество организаций составляет 0%.

Кроме того, организации ИТ-отрасли могут рассчитывать на государственные меры поддержки:

действуют сниженные ставки по налогу на прибыль;

ставка страховых взносов держится на уровне 7,6% (ранее была 14%);

1% — сниженная ставка по УСН для индивидуальных предпринимателей и малого бизнеса;

государство поддерживает ИТ-проекты софинансированием по схеме 20/80, а не 50/50, как было ранее (соотношение частного и государственного инвестирования).

Директор регионального департамента информатизации Станислав Логинов: «Мы активно поддерживаем региональные ИТ-компании. И дело касается не только финансовых и инфраструктурных льгот. Многим требуется консультация по изменениям в законодательстве, новым условиям аккредитаций и т. д. Чтобы поддерживать диалог, мы вовлекаем представителей тюменских компаний в перспективные проекты».

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