Интересная диагностика: ИИ сможет поставить вам диагноз по неприличному жесту

Как пишет «Новая Хакасия», работало все именно за счет цвета языка больного. Дело в том, что при определенном заболевании этот орган имеет свойство менять свой цвет, например, при диабете язык желтеет, а при проблемах с печенью или почками — становится более фиолетовым.