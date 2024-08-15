Интересная диагностика: ИИ сможет поставить вам диагноз по неприличному жесту

Posted Сегодня, 09:44
Published Сегодня, 09:44
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Натренировали новую машину на фотографиях почти шести тысячах разных языков. После чего предоставили ИИ для анализа языки больных — алгоритм определял заболевание практически безошибочно.
Как пишет «Новая Хакасия», работало все именно за счет цвета языка больного. Дело в том, что при определенном заболевании этот орган имеет свойство менять свой цвет, например, при диабете язык желтеет, а при проблемах с печенью или почками — становится более фиолетовым.
Ранее сообщалось о том, что ученые нашли необычное сходство у людей и дрожжей.