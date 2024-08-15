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Updated Сегодня, 09:46

Интересная диагностика: ИИ сможет поставить вам диагноз по неприличному жесту

Интересная диагностика: ИИ сможет поставить вам диагноз по неприличному жесту

15 августа 2024, 09:44
Фото: Изображение Midjourney
Ученые разработали новый вариант искусственного интеллекта в сфере медицины. Он может поставить диагноз, если показать ему язык.

Натренировали новую машину на фотографиях почти шести тысячах разных языков. После чего предоставили ИИ для анализа языки больных — алгоритм определял заболевание практически безошибочно.

Как пишет «Новая Хакасия», работало все именно за счет цвета языка больного. Дело в том, что при определенном заболевании этот орган имеет свойство менять свой цвет, например, при диабете язык желтеет, а при проблемах с печенью или почками — становится более фиолетовым.

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#Александр Смирнов#Наука#Болезни#Искусственный интеллект
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