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Уральские города попали в ТОП-3 по числу DDoS-атак в 2024 году

Уральские города попали в ТОП-3 по числу DDoS-атак в 2024 году

25 июля 2024, 10:25
Фото: Изображение Midjourney
Цифровая экосистема МТС сообщила, что города Уральского федерального округа заняли третье место по количеству DDoS-атак, направленных на российские организации в первом полугодии 2024 года, уступив лишь регионам Центрального и Приволжского округов.

Согласно данным аналитиков МТС RED, на Урале чаще всего хакерским атакам подвергались компании в Кургане, Тюмени и Екатеринбурге. Наиболее частым объектом DDoS-атак становились ИТ-компании и телеком — на них было направлено 36,3% всех отраженных атак. На втором месте оказался госсектор — почти 16% атак, на третьем — финансовые организации — 14,8% атак. Реже всего — менее 1% случаев — злоумышленники пытались атаковать ресурсы строительных и логистических компаний.

Больше всего — 25,7% DDoS-атак — в первом полугодии пришлось на июнь, 18,7% — на май, 16,9% — на март. Под самую продолжительную из отраженных DDoS-атак (более 20 часов) попала дальневосточная компания промышленной сферы.

В Тюменской области уровень цифровой зрелости у компаний достаточно высок. Сегодня собственники бизнеса и госструктуры уделяют большое внимание информационной безопасности, чтобы сохранить доступность своих сервисов, исключить финансовый и репутационный ущерб. Однако хакеры также становятся все более продвинутыми из-за широкого использования искусственного интеллекта, когда DDoS-атаки реализуются для прикрытия других, более вредоносных вторжений в организации. Важно своевременно создать четкий контур безопасности информационных ресурсов, доверять игрокам рынка, обладающим высокой экспертизой и практическим опытом в этом вопросе, — подчеркнула директор МТС в Тюменской области Анастасия Михайлова.

Отметим, всего с начала года российские компании столкнулись с 15 тысяч 900 DDoS-атаками, что в 2,6 раза больше, чем за весь 2023 год.

#Анастасия Имамахметова#Общество#Тюмень#Аналитика#Тюменская область#Информационная безопасность#МТС#Исследования#Екатеринбург#Курган#Финансовые организации#Искусственный интеллект
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