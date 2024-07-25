Уральские города попали в ТОП-3 по числу DDoS-атак в 2024 году

Posted Сегодня, 10:25
Published Сегодня, 10:25
Modified Сегодня, 10:27
Updated Сегодня, 10:27
Согласно данным аналитиков МТС RED, на Урале чаще всего хакерским атакам подвергались компании в Кургане, Тюмени и Екатеринбурге. Наиболее частым объектом DDoS-атак становились ИТ-компании и телеком — на них было направлено 36,3% всех отраженных атак. На втором месте оказался госсектор — почти 16% атак, на третьем — финансовые организации — 14,8% атак. Реже всего — менее 1% случаев — злоумышленники пытались атаковать ресурсы строительных и логистических компаний.
Больше всего — 25,7% DDoS-атак — в первом полугодии пришлось на июнь, 18,7% — на май, 16,9% — на март. Под самую продолжительную из отраженных DDoS-атак (более 20 часов) попала дальневосточная компания промышленной сферы.
В Тюменской области уровень цифровой зрелости у компаний достаточно высок. Сегодня собственники бизнеса и госструктуры уделяют большое внимание информационной безопасности, чтобы сохранить доступность своих сервисов, исключить финансовый и репутационный ущерб. Однако хакеры также становятся все более продвинутыми из-за широкого использования искусственного интеллекта, когда DDoS-атаки реализуются для прикрытия других, более вредоносных вторжений в организации. Важно своевременно создать четкий контур безопасности информационных ресурсов, доверять игрокам рынка, обладающим высокой экспертизой и практическим опытом в этом вопросе, — подчеркнула директор МТС в Тюменской области Анастасия Михайлова.
Отметим, всего с начала года российские компании столкнулись с 15 тысяч 900 DDoS-атаками, что в 2,6 раза больше, чем за весь 2023 год.