Уральские города попали в ТОП-3 по числу DDoS-атак в 2024 году

Согласно данным аналитиков МТС RED, на Урале чаще всего хакерским атакам подвергались компании в Кургане, Тюмени и Екатеринбурге. Наиболее частым объектом DDoS-атак становились ИТ-компании и телеком — на них было направлено 36,3% всех отраженных атак. На втором месте оказался госсектор — почти 16% атак, на третьем — финансовые организации — 14,8% атак. Реже всего — менее 1% случаев — злоумышленники пытались атаковать ресурсы строительных и логистических компаний.