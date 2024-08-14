Жителя Чечни за дебош сняли с поезда на станции Ишим

Posted Сегодня, 06:09
Published Сегодня, 06:09
Modified Сегодня, 07:03
Updated Сегодня, 07:03
Как следует из материалов дела, 56-летниц мужчина громко ругался матом и мешал отдыхать другим пассажирам. Инцидент произошел 12 августа, в поезде, который следовал до Нижневартовска.
На мужчину составили административный протокол, теперь ему предстоит выплатить 600 рублей штрафа за мелкое хулиганство.
Отметим, что это не единственный подобный случай в поездах 12 августа. Всего в этот день на территории Тюменской области из поездов высадили троих человек.
Ранее «Наш город» писал, что юбилейный пассажир «Таврии» из Тюмени получил в Крыму море подарков. Тюменец стал 15-миллионным клиентом этого фирменного поезда. Охранника из Тюмени одарили призами в Симферополе.