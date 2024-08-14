nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:09

Published Сегодня, 06:09

Modified Сегодня, 07:03

Updated Сегодня, 07:03

Жителя Чечни за дебош сняли с поезда на станции Ишим

Жителя Чечни за дебош сняли с поезда на станции Ишим

14 августа 2024, 06:09
Фото: 1MI
На станции Ишим транспортные полицейские высадили из поезда жителя Чечни. Об этом сообщает пресс-служба полиции.
Сюжет
Полиция

Как следует из материалов дела, 56-летниц мужчина громко ругался матом и мешал отдыхать другим пассажирам. Инцидент произошел 12 августа, в поезде, который следовал до Нижневартовска.

На мужчину составили административный протокол, теперь ему предстоит выплатить 600 рублей штрафа за мелкое хулиганство.

Отметим, что это не единственный подобный случай в поездах 12 августа. Всего в этот день на территории Тюменской области из поездов высадили троих человек.

Вся надежда на федералов: тюменские власти не смогут спасти Туру от обмеления
Узнать подробнее

Ранее «Наш город» писал, что юбилейный пассажир «Таврии» из Тюмени получил в Крыму море подарков. Тюменец стал 15-миллионным клиентом этого фирменного поезда. Охранника из Тюмени одарили призами в Симферополе.

Читайте также:
В тюменском селе 16-летний мотоциклист получил тяжёлые травмыВ Вагае межпоселковый автобус застрял в грязиВ Тюмени задерживается ещё один международный рейс
#Егор Тимофеев#Общество#Происшествия#Тюмень#Транспорт#Тюменская область#Новости тюмени#Полиция#Транспортная полиция#Поезд
Подпишитесь
Вся надежда на федералов: тюменские власти не смогут спасти Туру от обмеления
Вчера, 10:33
А может не надо? Тюменский психолог шокирована новыми школьными предметами
Вчера, 09:52
Взрывы, кумовство и взятки. По каким «законам» работают водители тюменских автобусов?
Вчера, 08:48
Борьба с вредителями. Почему тюменские догхантеры убивают собак?
Вчера, 08:24
В Тюмени выросли цены на незаконном рынке интим-услуг
Вчера, 12:13
На Покровском направлении СВО погиб боец из Армизонского района
Сегодня, 06:49