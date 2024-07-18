nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:55

Published Сегодня, 14:55

Modified Сегодня, 15:01

Updated Сегодня, 15:01

Юбилейный пассажир поезда «Таврия» получил в Крыму несколько подарков

Юбилейный пассажир поезда «Таврия» получил в Крыму несколько подарков

18 июля 2024, 14:55
Фото: Изображение Midjourney
Юбилейный пассажир «Таврии» из Тюмени получил в Крыму море подарков. Тюменец стал 15-миллионным клиентом этого фирменного поезда. Охранника из Тюмени одарили призами в Симферополе.
Сюжет
Конкурс

Информацию о юбилейном пассажире публикует пресс-служба компании Крымская железная дорога. Как только пассажир Владимир Иванович сошел с поезда в Симферополе, его встретили представители предприятия.

Добирался до Крыма победитель с семьей. Сперва они долетели на самолете из Тюмени до Минеральных Вод, затем сели в фирменный поезд «Таврия».

Вручили Владимиру Ивановичу несколько призов. Сертификаты в крымские парки для семейного отдыха; многочисленные сувениры; сертификат для него и трех членов его семьи на поездки в поезде «Таврия» туда и обратно сроком на год.

Ранее сообщалось о том, что над Тюменью можно будет увидеть комету, открытую 200 лет назад.

Читайте также:
Тюменцы повально берут кредиты на строительство жилых домовНад Тюменью можно будет увидеть комету, открытую 200 лет назадОтдохнул, выпил, и в столб! В Тюмени юный водитель снес опору ЛЭП своим авто «Жигули»
#Александр Смирнов#Общество#Происшествия#Конкурс#Новости тюмени#Победа
Подпишитесь
Сфера услуг VS заводы: почему работники бегут из богатой Тюмени в нищий Курган?
Сегодня, 09:01
Дорогая наука. Тюменцы шокированы ростом цен на образование
Сегодня, 10:44
Замки из песка. Топ-5 проблем тюменских новостроек
Сегодня, 05:53
Где истинная красота? Самые неудачные туристические места в Тюмени и чем их заменить
Сегодня, 08:21
Миллион за «гранту»?! За сколько лет тюменцы могут накопить на автомобиль?
Сегодня, 06:57
Урожая не будет! Тюменские дачники пожаловались на нашествие насекомых
Сегодня, 10:47