Юбилейный пассажир поезда «Таврия» получил в Крыму несколько подарков

Posted Сегодня, 14:55
Published Сегодня, 14:55
Modified Сегодня, 15:01
Updated Сегодня, 15:01
Информацию о юбилейном пассажире публикует пресс-служба компании Крымская железная дорога. Как только пассажир Владимир Иванович сошел с поезда в Симферополе, его встретили представители предприятия.
Добирался до Крыма победитель с семьей. Сперва они долетели на самолете из Тюмени до Минеральных Вод, затем сели в фирменный поезд «Таврия».
Вручили Владимиру Ивановичу несколько призов. Сертификаты в крымские парки для семейного отдыха; многочисленные сувениры; сертификат для него и трех членов его семьи на поездки в поезде «Таврия» туда и обратно сроком на год.
Ранее сообщалось о том, что над Тюменью можно будет увидеть комету, открытую 200 лет назад.