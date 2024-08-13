Глава СК Александр Бастрыкин контролирует вопрос отсутствия воды в тюменской деревне

Posted Сегодня, 13:50
Published Сегодня, 13:50
Modified Сегодня, 13:50
Updated Сегодня, 13:50
Согласно сведениям Информационного центра СК России, в деревне Луговая в Тюменской области не организован подвоз питьевой воды. Подвоз был прекращен якобы из-за роста цен на воду еще в июле.
По данному факту проводится процессуальная проверка. Глава СК России Александр Бастрыкин поставил ход проверки на контроль в центральном аппарате ведомства и поручил руководителю СУ СК России по Тюменской области Александру Кублякову представить доклад о ее промежуточных результатах и принятом по итогам решении.
Ранее «Наш город» писал о том, что тюменцы требуют экстренно выделить деньги на спасение Туры. Соответствующее требование указано в опубликованной на портале change.org петиции.