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Глава СК Александр Бастрыкин контролирует вопрос отсутствия воды в тюменской деревне

Глава СК Александр Бастрыкин контролирует вопрос отсутствия воды в тюменской деревне

13 августа 2024, 13:50
Фото: 1MI
В деревне Луговая Тюменской области люди почти месяц жили без воды. В дело об отсутствии воды вмешался председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Согласно сведениям Информационного центра СК России, в деревне Луговая в Тюменской области не организован подвоз питьевой воды. Подвоз был прекращен якобы из-за роста цен на воду еще в июле.

По данному факту проводится процессуальная проверка. Глава СК России Александр Бастрыкин поставил ход проверки на контроль в центральном аппарате ведомства и поручил руководителю СУ СК России по Тюменской области Александру Кублякову представить доклад о ее промежуточных результатах и принятом по итогам решении.

Экологическая катастрофа: тюменцы требуют экстренно выделить деньги на спасение Туры
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Ранее «Наш город» писал о том, что тюменцы требуют экстренно выделить деньги на спасение Туры. Соответствующее требование указано в опубликованной на портале change.org петиции.

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#Мелиса Учунджю#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Вода#Александр Бастрыкин
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