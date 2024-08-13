Глава СК Александр Бастрыкин контролирует вопрос отсутствия воды в тюменской деревне

По данному факту проводится процессуальная проверка. Глава СК России Александр Бастрыкин поставил ход проверки на контроль в центральном аппарате ведомства и поручил руководителю СУ СК России по Тюменской области Александру Кублякову представить доклад о ее промежуточных результатах и принятом по итогам решении.