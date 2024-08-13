Ему всего 14 лет! Юный фермер из тюменского поселка самостоятельно заработал на авто

Posted Сегодня, 12:54
Published Сегодня, 12:54
Modified Сегодня, 13:12
Updated Сегодня, 13:12
Теперь подростку, купившему машину в столь юном возрасте, предстоит восстанавливать автомобиль. Помимо восстановления машины юный фермер планирует завершить музыкальное образование, он играет на саксофоне, сообщает издание Вслух.ru.
Когда юный Саша загорелся мечтой купить компьютер, родственники в шутку предложили ему заработать на фермерстве. Подросток решил так и сделать. Он вырастил бычков, баранов и даже голландских кур. Дело быстро начало приносить ему деньги.
Недавно подросток получил грант от Департамента инвестиционной политики Тюменской области. На полученные деньги Саша Сотников купил пресс и косилку. К слову, машина, которую он приобрел, недорогая. Это «Москвич-407» 1958 года выпуска.
Ранее «Наш город» писал о том, что в Тюмени женщина-попрошайка и поющий мальчик не поделили место у Леруа Мерлен. Видеоролик опубликовали в сети.