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Published Сегодня, 12:54

Modified Сегодня, 13:12

Updated Сегодня, 13:12

Юный фермер из тюменского поселка самостоятельно заработал на авто

Ему всего 14 лет! Юный фермер из тюменского поселка самостоятельно заработал на авто

13 августа 2024, 12:54
Фото: 1MI

Юный фермер из тюменского поселка самостоятельно заработал на авто

14-летний Саша Сотников из села Голышманово в Тюменской области самостоятельно заработал себе на машину, став фермером.

Теперь подростку, купившему машину в столь юном возрасте, предстоит восстанавливать автомобиль. Помимо восстановления машины юный фермер планирует завершить музыкальное образование, он играет на саксофоне, сообщает издание Вслух.ru.

Когда юный Саша загорелся мечтой купить компьютер, родственники в шутку предложили ему заработать на фермерстве. Подросток решил так и сделать. Он вырастил бычков, баранов и даже голландских кур. Дело быстро начало приносить ему деньги.

Недавно подросток получил грант от Департамента инвестиционной политики Тюменской области. На полученные деньги Саша Сотников купил пресс и косилку. К слову, машина, которую он приобрел, недорогая. Это «Москвич-407» 1958 года выпуска.

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Ранее «Наш город» писал о том, что в Тюмени женщина-попрошайка и поющий мальчик не поделили место у Леруа Мерлен. Видеоролик опубликовали в сети.

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#Мелиса Учунджю#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени
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