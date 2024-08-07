В Тюмени женщина-попрошайка и поющий мальчик не поделили место у Леруа Мерлен. ВИДЕО

В Тюмени разыгралась настоящая битва за место на улицах. На видеоролике, активно распространяемом в сети, заметно, как женщина выгоняет мальчика, поющего «Цоя». Она агрессивно говорит подростку, чтобы он ушел с места у «Леруа Мерлен».