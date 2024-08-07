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Posted Сегодня, 13:28

Published Сегодня, 13:28

Modified Сегодня, 13:30

Updated Сегодня, 13:30

В Тюмени женщина-попрошайка и поющий мальчик не поделили место у Леруа Мерлен

В Тюмени женщина-попрошайка и поющий мальчик не поделили место у Леруа Мерлен. ВИДЕО

7 августа 2024, 13:28
Фото: 1MI

В Тюмени женщина-попрошайка и поющий мальчик не поделили место у Леруа Мерлен

В Тюмени разыгралась настоящая битва за место на улицах. В социальных сетях распространяется видеоролик, на котором юный тюменец поет песню Цоя у «Леруа Мерлен», а его выгоняет женщина-попрошайка.

В Тюмени разыгралась настоящая битва за место на улицах. На видеоролике, активно распространяемом в сети, заметно, как женщина выгоняет мальчика, поющего «Цоя». Она агрессивно говорит подростку, чтобы он ушел с места у «Леруа Мерлен».

Пользователи сети бурно обсуждают эту ситуацию.

— Понимаю, что она тоже просит деньги, это ее дело, но почему она решает, кому где стоять? Получается, там места проданы или как? — задается вопросом тюменка.
— Очень неприятная эта женщина, всегда была у Колумба. Если не дашь ей денег, в следующий раз еще и гадостей наговорит. Дочь моя говорит, что видела, что у женщины две ноги и она — не инвалид, — заявила другая местная жительница.
— Эта женщина постоянно возле «Колумба», возле «Вояжа», она очень наглая, — добавила Светлана.
Сценарий для триллера: тюменец переехал невесту ее же машиной и утопил авто в болоте
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Ранее «Наш город» писал о том, что тюменец переехал невесту ее же машиной и утопил авто в болоте.

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#Мелиса Учунджю#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени
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