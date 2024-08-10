В зоне СВО погиб мобилизованный тюменец

Posted Сегодня, 11:18
Published Сегодня, 11:18
Modified Сегодня, 11:20
Updated Сегодня, 11:20
Руфат Мустакимов принимал участие в спецоперации с октября 2022 года. Был награжден медалью Министерства обороны «За разминирование», знаком отличия орден Святого Георгия — Георгиевский Крест IV степени, а также Орденом Мужества посмертно.
У военного остались родители, супруга и двое детей. 20 октября 2024 года ему могло исполниться 32 года. Последней публикацией на его странице в ВКонтакте стал короткий трогательный видеоклип, снятый совместно с супругой в июне этого года.
«Родные и друзья будут помнить Руфата, как смелого, доброго и отзывчивого человека. Соболезнуем и скорбим. Он для нас навсегда останется героем», — отметили в администрации города.
Церемония прощания с Руфатом Мустакимовым состоится в понедельник, 12 августа, в мечети города Ялуторовска. Похоронят бойца на кладбище в селе Авазбакеево Ялуторовского района.
Ранее «Наш Город» писал, что в Вагайском районе накануне похоронили погибшего в зоне СВО В Рушана Чамалетдинова. Боец погиб в марте этого года и до недавнего времени числился пропавшим без вести.