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В зоне СВО погиб мобилизованный житель Тюменской области

В зоне СВО погиб мобилизованный тюменец

10 августа 2024, 11:18
Фото: 1MI

В зоне СВО погиб мобилизованный житель Тюменской области

31-летний житель Ялуторовска Руфат Мустакимов получил смертельное ранение 3 августа 2024 года во время выполнения боевого задания в районе поселка Новомихайловка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в администрации Ялуторовска.

Руфат Мустакимов принимал участие в спецоперации с октября 2022 года. Был награжден медалью Министерства обороны «За разминирование», знаком отличия орден Святого Георгия — Георгиевский Крест IV степени, а также Орденом Мужества посмертно.

Фото: Администрация Ялуторовска

У военного остались родители, супруга и двое детей. 20 октября 2024 года ему могло исполниться 32 года. Последней публикацией на его странице в ВКонтакте стал короткий трогательный видеоклип, снятый совместно с супругой в июне этого года.

Видео: ВК Руфат Мустакимов
«Родные и друзья будут помнить Руфата, как смелого, доброго и отзывчивого человека. Соболезнуем и скорбим. Он для нас навсегда останется героем», — отметили в администрации города.

Церемония прощания с Руфатом Мустакимовым состоится в понедельник, 12 августа, в мечети города Ялуторовска. Похоронят бойца на кладбище в селе Авазбакеево Ялуторовского района.

Ранее «Наш Город» писал, что в Вагайском районе накануне похоронили погибшего в зоне СВО В Рушана Чамалетдинова. Боец погиб в марте этого года и до недавнего времени числился пропавшим без вести.

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