nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:11

Published Сегодня, 12:11

Modified Сегодня, 12:13

Updated Сегодня, 12:13

В тюменских ресторанах готовили блюда из опасного мяса

В кафе и ресторанах Тюмени нашли опасные для здоровья шашлыки

10 августа 2024, 12:11
Фото: 1MI

В тюменских ресторанах готовили блюда из опасного мяса

Тюменские заведения общепита уличили в использовании мясной продукции без ветеринарных сопроводительных документов. Нарушения обнаружили в ходе проверки специалисты управления Россельхознадзора.

В частности, отсутствовали ветдокументы, подтверждающие безопасность продукции, на мясо баранины в кафе «Династия», на баранину и говядину — в ресторане «Садж», на говядину — в чайхане «Павлин», на всю продукцию — в ресторане «Лесной», на мясо птицы — в Noris.

Предпринимателям объявлены предостережения, информация для принятия мер направлена в Роспотребнадзор по Тюменской области.

Читайте также:
Музей ретро-автомобилей откроют в Тюмени в районе РощиноВ зоне СВО погиб мобилизованный тюменецСтали богаче? В Тюменской области средняя зарплата выросла за месяц почти на 7%
#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Новости тюмени#Нарушения#Продукты#Рестораны#Мясо#Россельхознадзор
Подпишитесь
Ситуация критическая! Уровень воды в обмелевшей Туре пугает тюменцев
Вчера, 07:52
Кому в Тюмени готовы платить по полмиллиона рублей в месяц
Вчера, 07:47
Дадут задний ход? Блокировка YouTube повысила интерес тюменцев к обходу запрета
Вчера, 08:42
Провели отдых в постели. Тюменская семья подхватила ротавирус в Адлере
Вчера, 11:32
Кто свояк и золовка? Тест — сможете ли вы правильно назвать всех своих родственников
Вчера, 05:42
Помощник гранатометчика из Тюменской области погиб в зоне СВО
Вчера, 07:59