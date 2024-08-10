В кафе и ресторанах Тюмени нашли опасные для здоровья шашлыки

Posted Сегодня, 12:11
Published Сегодня, 12:11
Modified Сегодня, 12:13
Updated Сегодня, 12:13
В частности, отсутствовали ветдокументы, подтверждающие безопасность продукции, на мясо баранины в кафе «Династия», на баранину и говядину — в ресторане «Садж», на говядину — в чайхане «Павлин», на всю продукцию — в ресторане «Лесной», на мясо птицы — в Noris.
Предпринимателям объявлены предостережения, информация для принятия мер направлена в Роспотребнадзор по Тюменской области.
Ранее «Наш Город» писал, что тюменский завод отправил на реализацию 11 тонн молока, кефира и творога, изготовленных из подозрительного сырья. Предприятию объявили предостережение.