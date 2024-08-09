На севере Тюменской области девушке разорвало промежность в аквапарке. ВИДЕО

Posted Сегодня, 11:50
Published Сегодня, 11:50
Modified Сегодня, 11:52
Updated Сегодня, 11:52
Выяснилось, что инцидент случился в момент, когда девушка скатывалась с горки. Пострадавшую экстренно направили в медицинское учреждение. Ей наложили швы, однако теперь она с трудом ходит.
Есть информация, что во время спуска с водной горки девушка не скрестила ноги, нарушив имеющиеся правила. Это, якобы, и привело к серьезной травме. После выписки из больницы пострадавшая хочет подать в суд на аквапарк.
Ранее «Наш город» писал о том, что в тюменском баре мужчина ударил ножом в шею посетителя. Что стало причиной драки пока неизвестно. В УМВД по Тюменской области рассказали, что пострадавший получил тяжкий вред здоровью в результате нападения.