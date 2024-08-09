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На севере Тюменской области девушке разорвало промежность в аквапарке. ВИДЕО

На севере Тюменской области девушке разорвало промежность в аквапарке. ВИДЕО

9 августа 2024, 11:50
Фото: 1MI
Появилась информация о том, что в Сургуте в аквапарке «Аквамарин» 20-летней девушке разорвало промежность. Об этом сообщает канал Ural Mash.

Выяснилось, что инцидент случился в момент, когда девушка скатывалась с горки. Пострадавшую экстренно направили в медицинское учреждение. Ей наложили швы, однако теперь она с трудом ходит.

Есть информация, что во время спуска с водной горки девушка не скрестила ноги, нарушив имеющиеся правила. Это, якобы, и привело к серьезной травме. После выписки из больницы пострадавшая хочет подать в суд на аквапарк.

Ранее «Наш город» писал о том, что в тюменском баре мужчина ударил ножом в шею посетителя. Что стало причиной драки пока неизвестно. В УМВД по Тюменской области рассказали, что пострадавший получил тяжкий вред здоровью в результате нападения.

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#Мелиса Учунджю#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени
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