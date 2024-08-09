Провели отдых в постели. Тюменская семья подхватила ротавирус в Адлере

Posted Сегодня, 11:32
Published Сегодня, 11:32
Modified Сегодня, 11:34
Updated Сегодня, 11:34
Семья из Тюмени подхватила ротавирусную инфекцию — острое заболевание, которое вызывает одноименный возбудитель. Обычно сопровождается диареей, рвотой и высокой температурой.
По словам женщины, семья отдыхала в Адлере на пляже Чкаловский. Очень многие путешественники жаловались на неприятные симптомы — рвоту, диарею, головную боль, сообщает издание URA.RU.
— Почти у каждого второго туриста были симптомы рвоты и диареи, и нашей семье не удалось избежать этой участи. Муж и я провели два дня в постели, а наш ребенок болел четыре дня. Ротавирус был повсюду — в море, бассейне, на пляже, — рассказала расстроенная тюменка.
Женщина добавила, что купить лекарства в Адлере очень дорого. Из-за массового заражения ротавирусом лекарственные препараты возросли в цене два-три раза.
Ранее «Наш город» писал о том, сколько будет стоить отдых на Шри-Ланке для тюменцев. Люди уже начали бронировать путевки на зимний период.