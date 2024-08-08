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Published Сегодня, 09:42

Modified Сегодня, 09:45

Updated Сегодня, 09:45

В тюменском баре мужчина ударил ножом в шею посетителя

В тюменском баре мужчина ударил ножом в шею посетителя

8 августа 2024, 09:42
Фото: 1MI
В кафе-баре «Кайф» в Тюмени злоумышленник ударил ножом в шею другого посетителя. Об сообщили очевидцы в социальных сетях.
Сюжет
Драка

Что стало причиной драки пока неизвестно. В УМВД по Тюменской области рассказали, что пострадавший получил тяжкий вред здоровью в результате нападения.

«Возбуждено уголовное дело по статье „Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью“. Максимальная санкция статьи — 10 лет лишения свободы. В настоящее время фигурант задержан», — прокомментировали в полиции.
Видео: «ЧП Тюмень»

Ранее участники драки знакомы не были. Пострадавший получил несколько ножевых ранений.

«Наш город» сообщал, что в Тобольске расследуется уголовное дело в отношении 70-летнего местного жителя. Мужчина обвиняется в убийстве своей 60-летней подруги.

Следствие установило, что в ночь на 23 июня пенсионеры распивали алкоголь, но в ходе застолья между ними возник конфликт. Во время выяснения отношений мужчина схватил нож и всадил его в шею женщине. От полученного ранения она скончалась на месте.

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