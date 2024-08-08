В тюменском баре мужчина ударил ножом в шею посетителя

Posted Сегодня, 09:42
Published Сегодня, 09:42
Modified Сегодня, 09:45
Updated Сегодня, 09:45
Что стало причиной драки пока неизвестно. В УМВД по Тюменской области рассказали, что пострадавший получил тяжкий вред здоровью в результате нападения.
«Возбуждено уголовное дело по статье „Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью“. Максимальная санкция статьи — 10 лет лишения свободы. В настоящее время фигурант задержан», — прокомментировали в полиции.
Ранее участники драки знакомы не были. Пострадавший получил несколько ножевых ранений.
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