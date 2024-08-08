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Published Сегодня, 11:18

Modified Сегодня, 11:20

Updated Сегодня, 11:20

Тюменские пенсионеры оказались в десятке богатейших в стране

Тюменские пенсионеры оказались в десятке богатейших в стране

8 августа 2024, 11:18
Фото: Изображение Midjourney
Исследование показало, что самые высокие пенсии получают жители северных регионов, в том числе Тюменской области. Они выше общероссийского показателя.

Появилась информация о среднем размере пенсии, назначенной пенсионерам, состоящим на учете в системе Фонда пенсионного и социального страхования России к середине лета.

Отмечается, что средний размер пенсии по России составляет 20975,26 рублей. По информации агентства ПромРейтинг, в лидерах рейтинга расположились Чукотский автономный округ, Ненецкий автономный округ и Камчатский край.

Далее следуют: Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Магаданская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Мурманская область, Сахалинская область, Республика Саха. На последнем, десятом, месте расположился наш регион — Тюменская область.

В вышеуказанных регионах средний размер пенсии по всем пенсионерам выше среднего по стране на 28 — 62 процентов.

График выплат пенсий и пособий в Тюменской области в августе 2024 года
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Ранее «Наш город» публиковал график выплат пенсий и пособий в Тюменской области в августе 2024 года.

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#Мелиса Учунджю#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени
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