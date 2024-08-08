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Отставной генерал раскритиковал ВС РФ из-за ситуации в Курске

Не армия, а кормушка! Отставной генерал раскритиковал ВС РФ из-за ситуации в Курске

8 августа 2024, 11:38
Фото: 1MI

Отставной генерал раскритиковал ВС РФ из-за ситуации в Курске

Ситуация в Курсе — стала показательной, по мнению отставного генерал-полковника Леонида Ивашова. По его словам, прорыв обороны указал на то, что Россия не в состоянии обороняться и защищать границы. А это то, чего и добивались ВСУ.

Как рассказал генерал «Новым Известиям», цель Украины сейчас — именно подорвать моральный дух и показать, что прорвать оборону России возможно. Причем направлено это именно на население РФ и роль России в мире. Как только небоеспособность страны к обороне увидит, например, Китай, то поймет, что иметь отношения с таким государством — бессмысленно.

Причины же в прорыве обороны — в несостоятельности современной армии РФ. По мнению генерала — вооруженные силы сейчас — это кормушка для коррупционеров. Это показало и то, что аресты, прошедшие по ведомству недавно — были только среди высшего состава.

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Как рассказал Ивашов, не поможет ситуации и смена Министра обороны. Поскольку главное при формировании вооруженных сил — это разделение ответственности. Одни — отвечают за укомплектование, другие — за боеготовность. Безответственность в этих направлениях и привело к нынешней ситуации.

Касается это и безалаберности современных силовиков. Ни ФСБ, ни другие структуры, почему-то не готовились к атаке и не дали как такового сопротивления. Все дело в том, что заняты были эти ведомства совместными награждениями, а не своей работой.

Оттого же не произошло и эвакуации населения. Поскольку ничего особо не делали и МЧС. А ведь заниматься безопасностью людей — их работа.

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При этом коснулась проблема и задействования срочников в боевых действиях. В этом, как сказал генерал, нет ничего противозаконного. После принятия присяги, боец может участвовать в боях. Даже если он на службе всего полтора месяца. За полтора месяца можно многому научиться, вот только современные ВС РФ в этом не заинтересованы. Сейчас армия — это бюрократия, а не подготовка.

Ранее сообщалось о том, что в Тюмени выставили трофейную технику НАТО. Привезена она из зоны СВО в качестве трофеев.

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#Александр Смирнов#Общество#Россия#Армия#СВО#Бойцы СВО#ВСУ
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