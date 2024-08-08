Не армия, а кормушка! Отставной генерал раскритиковал ВС РФ из-за ситуации в Курске

При этом коснулась проблема и задействования срочников в боевых действиях. В этом, как сказал генерал, нет ничего противозаконного. После принятия присяги, боец может участвовать в боях. Даже если он на службе всего полтора месяца. За полтора месяца можно многому научиться, вот только современные ВС РФ в этом не заинтересованы. Сейчас армия — это бюрократия, а не подготовка.