Инвесткарта Тюменской области помогает бизнесменам найти площадку для своих проектов

Posted 6 августа, 09:24
Published 6 августа, 09:24
Modified Сегодня, 14:34
Updated Сегодня, 14:34
Через личный кабинет на инвестиционной карте инвестор может не только размещать информацию о своей площадке, но и забронировать любой понравившийся объект.
Использование инвестиционной карты региона имеет ряд преимуществ:
«Инвестиционная карта Тюменской области становится незаменимым помощником для предпринимателей, желающих найти подходящую площадку для реализации своих инвестиционных проектов», — отметили в Агентстве.
Инвестиционная карта Тюменской области интегрирована в единую Инвестиционную карту РФ, где появились дополнительные полезные сервисы — личный кабинет с возможностью задавать вопросы и размещать данные о своих площадках под аренду или продажу.
Также напомним, что у каждого района и города Тюменской области подготовлен свой инвестиционный профиль. Решение о введении такой практики было принято губернатором региона чуть более года назад. Проект нацелен на повышение компетенций муниципальных служащих и создание благоприятного инвестиционного климата на территории муниципальных образований.