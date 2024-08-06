nashgorod.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024

Posted 6 августа, 09:24

Published 6 августа, 09:24

Modified Сегодня, 14:34

Updated Сегодня, 14:34

Инвесткарта Тюменской области помогает бизнесменам найти площадку для своих проектов

Инвесткарта Тюменской области помогает бизнесменам найти площадку для своих проектов

6 августа 2024, 09:24
Фото: 1MI
В 2023 году в Тюменской области была разработана инвестиционная карта. Это эффективный инструмент, который позволяет легко и удобно найти подходящую площадку для реализации бизнес-проектов. О преимуществах сервиса рассказали в Инвестиционном агентстве региона.
Фото: Инвестагентство ТО/телеграм

Через личный кабинет на инвестиционной карте инвестор может не только размещать информацию о своей площадке, но и забронировать любой понравившийся объект.

Использование инвестиционной карты региона имеет ряд преимуществ:

  • Снижение рисков. На карте можно оценить все необходимые затраты на проект, а также ознакомиться с доступными мерами государственной поддержки, чтобы минимизировать финансовые риски.
  • Экономия времени. Благодаря удобному поиску, пользователи быстро находят подходящие площадки, не тратя время на рутинную проверку вариантов.
  • Уверенность в выборе. Инвестор получает всю необходимую информацию для принятия взвешенного решения об инвестировании.
«Инвестиционная карта Тюменской области становится незаменимым помощником для предпринимателей, желающих найти подходящую площадку для реализации своих инвестиционных проектов», — отметили в Агентстве.

Инвестиционная карта Тюменской области интегрирована в единую Инвестиционную карту РФ, где появились дополнительные полезные сервисы — личный кабинет с возможностью задавать вопросы и размещать данные о своих площадках под аренду или продажу.

Также напомним, что у каждого района и города Тюменской области подготовлен свой инвестиционный профиль. Решение о введении такой практики было принято губернатором региона чуть более года назад. Проект нацелен на повышение компетенций муниципальных служащих и создание благоприятного инвестиционного климата на территории муниципальных образований.

Каждый район и город Тюменской области разработал свои инвестиционные профили
Узнать подробнее
Читайте также:
Александр Моор: муниципалитеты должны научиться работать с местными бизнес-проектамиТюменцы развивают общественно важные проекты на гранты губернатораБолее 14 тысяч молодых тюменцев приняли участие в профориентационных проектахПочти 340 участков в Тюменской области попали на инвестиционную карту России
Тюменские бизнесмены отправились в первый инвестиционный тур
Узнать подробнее
Подпишитесь
Тарифы на электричество могут поднять в Тюмени на 6%
Вчера, 04:25
126 тысяч в месяц: тюменские медики обогнали по уровню зарплат российских коллег
Вчера, 07:58
В Тюменской области мать сбитого насмерть сына узнала о его гибели из соцсетей
Вчера, 08:42
Жители деревни под Тюменью могут остаться без дорог
Вчера, 11:31
Страховать квартиры от атаки беспилотников предлагают тюменцам
Сегодня, 04:04
Спрос на тюменские термы вырос на 65%
Сегодня, 04:07