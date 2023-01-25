Александр Моор: муниципалитеты должны научиться работать с местными бизнес-проектами

В течение трех месяцев команды разрабатывали свои инвестиционные проекты, чтобы затем представить их экспертной группе и руководству региона. За это время удалось реализовать 48 проектов с общим объемом инвестиций 485 миллионов рублей и создать 136 рабочих мест. В планах – еще 72 проекта на 4,9 миллиарда рублей, а также 1 тысяча 374 новых рабочих места.