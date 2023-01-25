Александр Моор: муниципалитеты должны научиться работать с местными бизнес-проектами

Posted 25 января 05:42
Published 25 января 05:42
Modified Сегодня, 04:33
Updated Сегодня, 04:33
Мероприятие состоялось накануне, 25 января.
Участниками акселератора стали десять команд из Армизонского, Аромашевского, Бердюжского, Викуловского, Нижнетавдинского, Омутинского, Сорокинского, Тюменского, Упоровского и Юргинского районов.
В течение трех месяцев команды разрабатывали свои инвестиционные проекты, чтобы затем представить их экспертной группе и руководству региона. За это время удалось реализовать 48 проектов с общим объемом инвестиций 485 миллионов рублей и создать 136 рабочих мест. В планах – еще 72 проекта на 4,9 миллиарда рублей, а также 1 тысяча 374 новых рабочих места.
Инициатором проекта муниципального инвестиционного акселератора стала советник губернатора Тюменской области, президент региональной Торгово-промышленной палаты Ольга Езикеева. Главным трекером выступает вице-президент бизнес-школы Российского союза промышленников и предпринимателей Дмитрий Богданов.
Напомним, в 2022 году результаты работы инвестиционных команд представили руководители еще 15 городов и районов Тюменской области. Главный итог – реализовано 228 проектов, общая сумма инвестиций в которые превысила 18 миллиардов рублей. В регионе было создано 1 тысяча 502 рабочих места.
Повышенное внимание к местным инвесторам и небольшим инвестиционным проектам стало одним из важнейших результатов участия в муниципальном акселераторе, отметил глава Юргинского района Виктор Васильев.
Именно в результате такого подхода практически во всех сельских муниципалитетах, принявших участие в акселераторе, развивается инфраструктура, необходимая для комфортной жизни. Местные предприниматели и самозанятые открывают новые магазины и заведения общественного питания, автосервисы, небольшие предприятия пищевой промышленности, ориентирующиеся на местного потребителя.
Муниципальные команды презентовали целый ряд инвестпроектов, вызвавших серьезный интерес у экспертов. Среди них – формирование промышленных площадок «Горьковская» и «Боровская» в Тюменском районе, производство масличного льна в Бердюжском районе, а также создание плодово-ягодного питомника в Омутинском районе. Большое количество проектов связано с дальнейшим развитием животноводства и рыбного хозяйства.
Одним из стратегических направлений своей инвестиционной политики все муниципалитеты считают развитие туризма и досуга. Действительно, в этой сфере Тюменская область обладает богатейшим потенциалом. Например, глава Викуловского района Андрей Лотов рассказал об озере Среднем, глубина которого достигает 29 метров. Туда приезжают любители дайвинга и подводной охоты не только из Тюмени, но из многих других регионов России.
Однако значимых результатов в развитии сельского туризма можно достичь только на основе тесного взаимодействия между муниципалитетами, уверены участники акселератора. Примером такого сотрудничества может стать проект по созданию межмуниципального туристского маршрута «Ингальская долина», о котором рассказал глава Упоровского района Леонид Сауков. В нем примут участие Исетский и Ялуторовский районы, а также Заводоуковский городской округ.
Еще одна очень перспективная межмуниципальная инициатива в сфере событийного туризма – состоявшийся в Упоровском районе в 2022 году первый фестиваль картошки «Картофан Криммович». В нем приняли участие около трех тысяч человек. По мнению экспертов, это мероприятие не имеет аналогов в России.
Анализируя трудности, с которыми приходится сталкиваться в работе с инвесторами, участники акселератора практически единодушно отметили необходимость увеличения сроков выдачи микрозаймов с трех до пяти лет. Александр Моор дал соответствующее поручение.
Главы муниципалитетов и их команды играют сегодня ведущую роль в координации и регулировании развития экономики, отметил, обращаясь к участникам акселератора, депутат Тюменской областной думы, предприниматель Алексей Салмин. По его мнению, нужно еще активнее демонстрировать предпринимателям примеры современного подхода к бизнесу.
Опыт Тюменской области по проведению инвестиционных акселераторов для муниципальных команд уникален для России, его нужно транслировать в другие регионы, заявил, комментируя итоги встречи, Дмитрий Богданов. Поэтому несколько тюменских предпринимателей из сельских муниципалитетов получат возможность принять участие в федеральных образовательных программах Российского союза промышленников и предпринимателей, а также получить по их итогам гранты, сообщил вице-президент бизнес-школы РСПП.
Воплощая инвестпроекты в жизнь, необходимо понимать, что их количество и объем инвестиций – не самоцель, подчеркнул в итоговом выступлении Александр Моор. Главное – рост благосостояния жителей муниципалитетов, а, следовательно, и региона в целом.
«Сейчас необходимо ориентироваться на внутренние резервы. В ближайшие десять лет единственный ресурс, на который могут рассчитывать, как регион, так и страна, – это наши предприниматели», – заявил губернатор. Поэтому муниципальный инвестиционный акселератор, задуманный и реализованный как образовательный проект, должен перейти на уровень регулярной управленческой практики. Такую задачу поставил глава региона.