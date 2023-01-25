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Posted 25 января 05:42

Published 25 января 05:42

Modified Сегодня, 04:33

Updated Сегодня, 04:33

Александр Моор: муниципалитеты должны научиться работать с местными бизнес-проектами

25 января 2023, 05:42
Фото: Пресс-служба губернатора Тюменской области
Главная задача муниципальных инвестиционных команд – научиться работать с местными бизнес-проектами. Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор на презентации итогов третьего сезона инвестиционного акселератора муниципальных образований региона.

Мероприятие состоялось накануне, 25 января. 

Участниками акселератора стали десять команд из Армизонского, Аромашевского, Бердюжского, Викуловского, Нижнетавдинского, Омутинского, Сорокинского, Тюменского, Упоровского и Юргинского районов.

В течение трех месяцев команды разрабатывали свои инвестиционные проекты, чтобы затем представить их экспертной группе и руководству региона. За это время удалось реализовать 48 проектов с общим объемом инвестиций 485 миллионов рублей и создать 136 рабочих мест. В планах – еще 72 проекта на 4,9 миллиарда рублей, а также 1 тысяча 374 новых рабочих места.

Инициатором проекта муниципального инвестиционного акселератора стала советник губернатора Тюменской области, президент региональной Торгово-промышленной палаты Ольга Езикеева. Главным трекером выступает вице-президент бизнес-школы Российского союза промышленников и предпринимателей Дмитрий Богданов.

Напомним, в 2022 году результаты работы инвестиционных команд представили руководители еще 15 городов и районов Тюменской области. Главный итог – реализовано 228 проектов, общая сумма инвестиций в которые превысила 18 миллиардов рублей. В регионе было создано 1 тысяча 502 рабочих места.

Повышенное внимание к местным инвесторам и небольшим инвестиционным проектам стало одним из важнейших результатов участия в муниципальном акселераторе, отметил глава Юргинского района Виктор Васильев.

Именно в результате такого подхода практически во всех сельских муниципалитетах, принявших участие в акселераторе, развивается инфраструктура, необходимая для комфортной жизни. Местные предприниматели и самозанятые открывают новые магазины и заведения общественного питания, автосервисы, небольшие предприятия пищевой промышленности, ориентирующиеся на местного потребителя.

Муниципальные команды презентовали целый ряд инвестпроектов, вызвавших серьезный интерес у экспертов. Среди них – формирование промышленных площадок «Горьковская» и «Боровская» в Тюменском районе, производство масличного льна в Бердюжском районе, а также создание плодово-ягодного питомника в Омутинском районе. Большое количество проектов связано с дальнейшим развитием животноводства и рыбного хозяйства.

Одним из стратегических направлений своей инвестиционной политики все муниципалитеты считают развитие туризма и досуга. Действительно, в этой сфере Тюменская область обладает богатейшим потенциалом. Например, глава Викуловского района Андрей Лотов рассказал об озере Среднем, глубина которого достигает 29 метров. Туда приезжают любители дайвинга и подводной охоты не только из Тюмени, но из многих других регионов России.

Однако значимых результатов в развитии сельского туризма можно достичь только на основе тесного взаимодействия между муниципалитетами, уверены участники акселератора. Примером такого сотрудничества может стать проект по созданию межмуниципального туристского маршрута «Ингальская долина», о котором рассказал глава Упоровского района Леонид Сауков. В нем примут участие Исетский и Ялуторовский районы, а также Заводоуковский городской округ.

Еще одна очень перспективная межмуниципальная инициатива в сфере событийного туризма – состоявшийся в Упоровском районе в 2022 году первый фестиваль картошки «Картофан Криммович». В нем приняли участие около трех тысяч человек. По мнению экспертов, это мероприятие не имеет аналогов в России.

Анализируя трудности, с которыми приходится сталкиваться в работе с инвесторами, участники акселератора практически единодушно отметили необходимость увеличения сроков выдачи микрозаймов с трех до пяти лет. Александр Моор дал соответствующее поручение.

Главы муниципалитетов и их команды играют сегодня ведущую роль в координации и регулировании развития экономики, отметил, обращаясь к участникам акселератора, депутат Тюменской областной думы, предприниматель Алексей Салмин. По его мнению, нужно еще активнее демонстрировать предпринимателям примеры современного подхода к бизнесу.

Опыт Тюменской области по проведению инвестиционных акселераторов для муниципальных команд уникален для России, его нужно транслировать в другие регионы, заявил, комментируя итоги встречи, Дмитрий Богданов. Поэтому несколько тюменских предпринимателей из сельских муниципалитетов получат возможность принять участие в федеральных образовательных программах Российского союза промышленников и предпринимателей, а также получить по их итогам гранты, сообщил вице-президент бизнес-школы РСПП.

Воплощая инвестпроекты в жизнь, необходимо понимать, что их количество и объем инвестиций – не самоцель, подчеркнул в итоговом выступлении Александр Моор. Главное – рост благосостояния жителей муниципалитетов, а, следовательно, и региона в целом.

«Сейчас необходимо ориентироваться на внутренние резервы. В ближайшие десять лет единственный ресурс, на который могут рассчитывать, как регион, так и страна, – это наши предприниматели», – заявил губернатор. Поэтому муниципальный инвестиционный акселератор, задуманный и реализованный как образовательный проект, должен перейти на уровень регулярной управленческой практики. Такую задачу поставил глава региона.

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