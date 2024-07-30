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Posted 30 июля, 12:06

Published 30 июля, 12:06

Modified Сегодня, 02:13

Updated Сегодня, 02:13

Тюменцы развивают общественно важные проекты на гранты губернатора

Тюменцы развивают общественно важные проекты на гранты губернатора

30 июля 2024, 12:06
Фото: nashgorod.ru
Общественно значимые инициативы тюменцев воплощаются в жизнь при поддержке регионального правительства. Об этом заявил глава региона Александр Моор, подводя итоги встречи с победителями конкурса грантов губернатора Тюменской области 2024 года.
Фото: Пресс-служба губернатора Тюменской области

«В этом году, который объявлен нашим президентом Годом семьи, на конкурс было представлено много идей и проектов по формированию традиционных семейных ценностей, оказанию помощи семьям в воспитании и оздоровлении детей. Конкурс проводился по 11 направлениям. Каждый из 113 поддержанных нами проектов по-своему уникален. Все они получили высокую оценку экспертов», — отметил Александр Моор. Общая сумма губернаторских грантов превысила более 88,5 миллиона рублей.

Александр Моор наградил руководителей десяти лучших проектов, которые были реализованы с использованием грантовой поддержки главы региона, полученной по итогам конкурса 2022 года.

Например, проект «Зона комфорта — лед» объединил керлингистов с инвалидностью из разных регионов России. Уже прошел турнир — в нем приняли участие 24 спортсмена.

Кроме того, в числе награжденных — руководители проектов по трудовой адаптации инвалидов, организации адаптивных занятий по горнолыжному спорту для детей и молодежи с ограниченными возможностями здоровья, воспитанию финансовой культуры и потребительской грамотности у подрастающего поколения, повышению качества досуга молодых сельских жителей.

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