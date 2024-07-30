Тюменцы развивают общественно важные проекты на гранты губернатора

«В этом году, который объявлен нашим президентом Годом семьи, на конкурс было представлено много идей и проектов по формированию традиционных семейных ценностей, оказанию помощи семьям в воспитании и оздоровлении детей. Конкурс проводился по 11 направлениям. Каждый из 113 поддержанных нами проектов по-своему уникален. Все они получили высокую оценку экспертов», — отметил Александр Моор. Общая сумма губернаторских грантов превысила более 88,5 миллиона рублей.