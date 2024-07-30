Тюменцы развивают общественно важные проекты на гранты губернатора

Posted 30 июля, 12:06
Published 30 июля, 12:06
Modified Сегодня, 02:13
Updated Сегодня, 02:13
«В этом году, который объявлен нашим президентом Годом семьи, на конкурс было представлено много идей и проектов по формированию традиционных семейных ценностей, оказанию помощи семьям в воспитании и оздоровлении детей. Конкурс проводился по 11 направлениям. Каждый из 113 поддержанных нами проектов по-своему уникален. Все они получили высокую оценку экспертов», — отметил Александр Моор. Общая сумма губернаторских грантов превысила более 88,5 миллиона рублей.
Александр Моор наградил руководителей десяти лучших проектов, которые были реализованы с использованием грантовой поддержки главы региона, полученной по итогам конкурса 2022 года.
Например, проект «Зона комфорта — лед» объединил керлингистов с инвалидностью из разных регионов России. Уже прошел турнир — в нем приняли участие 24 спортсмена.
Кроме того, в числе награжденных — руководители проектов по трудовой адаптации инвалидов, организации адаптивных занятий по горнолыжному спорту для детей и молодежи с ограниченными возможностями здоровья, воспитанию финансовой культуры и потребительской грамотности у подрастающего поколения, повышению качества досуга молодых сельских жителей.