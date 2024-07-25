Более 14 тысяч молодых тюменцев приняли участие в профориентационных проектах

Служба занятости Тюменской области с начала года провела уже несколько профориентационных мероприятий для детей и молодежи. Участниками тренинговых занятий, марафонов профессий, мастер-классов, игр, квестов, акций стали более 14 тысяч человек, сообщает дептруда региона.

Фото: сайт департамента труда и занятости населения Тюменской области Увлекательные форматы мероприятий помогают ребятам узнавать о «мире профессий», востребованных специальностях, ведущих предприятиях Тюменской области, образовательных организациях, где можно получить желаемую профессию, раскрывать свои новые таланты и способности. Каждый день появляются новые сферы деятельности, технологии и оборудование, раскрываются новые возможности для самореализации. Выбор профессии — это важное решение, которое будет влиять на дальнейшую жизнь человека. Чтобы помочь молодежи сделать осознанный выбор будущей профессии, проводятся различные акции: «Моя профессия — мое будущее», «Старт к успеху», «Летний лагерь — территория профориентации», «Календарь профессий», «Неделя без турникетов», «Экскурс в профессию», «Дни семьи», «Родина моя». Стать участником мероприятий, подробнее узнать о профориентационных акциях и проектах можно у специалистов Кадрового центра «Работа России» по телефону: +7 (3452) 27-31-18, доб. 520, 521.